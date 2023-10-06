Смертельна ДТП з українцями в Венеції: загинули 3 подруги зі Слов'янська, деталі трагедії (фото)

Ірина Пащенко зі Слов'янська на Донеччині разом з подругами, Юлією Немовою та Любов'ю Шишкарьовою, поїхали у відпустку до Італії. Їм усім було по 30 років.

В Італії сталася масштабна автокатастрофа за участі туристичного автобуса. Він впав зі шляхопроводу та спалахнув. Серед 21 загиблого виявилося дев'ять українців. Серед них три подруги зі Слов'янська — Ірина Пащенко, Юлія Немова та Любов Шишкарьова. Про це пише OBOZREVATEL.

Зсередини автобуса було чути крики

Катастрофа сталася 3 жовтня приблизно о 19:15 у Местре. Туристи поверталися до кемпінгу після екскурсії центром Венеції.

Усього загинула 21 людина, всі з різних країн. Серед них і дев'ять українців.

На опублікованих в мережі кадрах видно, що автобус на невеликій швидкості їде естакадою, а далі повертає праворуч і падає вниз на залізничні колії.

За повідомленням італійських ЗМІ, автобус був на електробатареях, тож після падіння одразу зайнявся. Полум'я було дуже великим, тому робітники, які опинилися неподалік місця ДТП, не змогли допомогти людям в салоні. Їм вдалося витягнути звідти лише трьох пасажирів. Зсередини автобуса було чути крики.

Фото: Скриншот

Вирушили у відпустку

Ірина Пащенко зі Слов'янська на Донеччині разом з подругами, Юлією Немовою та Любов'ю Шишкарьовою поїхали у відпустку до Італії. Їм усім було по 30 років.

Ірина після закінчення Донецького національного технічного університету 6 років працювала у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів. Там вона очолювала відділ водних відносин та ведення водного кадастру.

Ірина Пащенко

Знайомі дівчини розповідають, що попри свій молодий вік, вона була хорошим фахівцем, саме тому вона й почала керувати відділом. За свою роботу має "подяку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України" та грамоту Державної агенції водних ресурсів.

"Нам буде дуже її не вистачати. І як людини, яка може просто підтримати у скрутну хвилину, і як цінного та відповідального фахівця", – сказала одна з її знайомих.

Від початку повномасштабного російського вторгнення вона виїхала зі Слов'янська, але жила в Україні і працювала дистанційно.

Дівчина любила подорожі, виступала на змаганнях зі своїм собакою породи самоїд та займалася йогою.

Ірина Пащенко

Друга загибла Юлія Немова навчалася разом з Іриною в університеті. І деякий час працювала разом із нею на підприємстві в одному відділі. Але кілька років тому вона звільнилася. Юля теж любила подорожі, бувала у Будапешті, Чехії.

Юлія Немова

Водій міг знепритомніти за кермом

На цей час офіційно причину ДТП в Італії ще не озвучили, але італійські ЗМІ припускають, що водієві могло стати зле за кермом і він міг знепритомніти.

Водію Альберто Ріццотто, який також загинув у катастрофі, було 40 років. Він був досвіченим водієм, а напередодні ДТП на своїй стоінці в мережі зробив пост, в якому повідомив, що перебуває біля кемпінгу в Местре і збирається везти туристів до Венеції.

Також відомо, що внаслідок ДТП загинула молода пара із Хорватії, які щойно одружилися, чекали на дитину – і це була їхня весільна подорож до Італії.

У лікарнях Італії залишаються шестеро поранених українців.

Нагадаємо, що в Італії туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з висоти приблизно 30 метрів, а потім загорівся. Італійські журналісти повідомляли, що деякі з жертв, судячи з усього, згоріли живцем.