"Люди все пам'ятають": Арестович назвав секретаря РНБО Данілова "опудалом" (відео)

За словами блогера, журналістам ще належить з'ясувати, що Олексій Данілов робив у Луганську в 90-х роках і звідки в нього з'явилася кличка "М'ячик".

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович назвав секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова "опудалом" і закликав провести розслідування, щоб дізнатися, "як і на чому він заробляв у 90-ті". Про це йшлося в ефірі Олексія Арестовича з Юлією Латиніною від 5 жовтня.

Арестович заявив, що нинішній президент України Володимир Зеленський прийшов до влади, обіцяючи побудувати вільне відкрите демократичне суспільство, де "люди не чіпляються один до одного і всі разом зайняті розвитком країни".

"Адже можна любити Україну і розмовляти українською без того, щоб чіплятися до інших", — сказав він.

Ексрадник ОП заявив, що суть війни в Україні не змінилася — це війна за свободи і права проти тих, хто пригнічує свободи і права. Однак, на його думку, українці провалилися в цьому, оскільки "злякалися павіанів, які голосно кричать".

"Так от, коли наші шовіністичні павіани намагаються бити співвітчизників палицями по голові за те, що ті поводяться не так, як їм подобається — це не про свободу. Вони від Путіна відрізняються тільки кольором прапора, більше нічим", — заявив він.

Арестович також стверджує, що глава держави почав "загравати з прихильниками шовінізму".

"А це опудало Данілов, про якого потрібно ще з'ясувати, що він там у Луганську робив і звідки в нього кличка "М'ячик". Я думаю варто журналістам провести це розслідування — як і на чому він заробляв у тодішньому угрупованні в 90-ті. Тому що люди все пам'ятають, все знають. Він це звів у ранг державної політики, наприклад, дозволяючи собі певні заяви", — сказав Арестович.

Нагадаємо, 11 травня секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував позицію Олексія Арестовича щодо російської мови. Секретар РНБО заявив, що "не знає, куди дивиться СБУ".

Раніше, 7 лютого, Олексій Данілов відреагував на заяву Олексія Арестовича про те, що на Заході розглядають варіант поділу України, як це було з Кореєю.