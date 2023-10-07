Робота закладів у комендантську годину: у Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність (відео)
Нардеп Володимир Арешонков зазначив, що наразі за порушення комендатської години передбачено тільки штраф. На думку депутата, цього недостатньо.
Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності працює над посиленням відповідальності за порушення комендантської години власниками закладів. Про це сказав член комітету Володимир Арешонков в ефірі телемарафону 6 жовтня.
Володимир Арешонков зазначив, що в Україні розпочалися перевірки ресторанів, кафе і клубів щодо роботи в комендантську годину, однак вони "не приносять позитивного ефекту". За словами депутата, бажання громадян відпочити зрозуміле, проте всі мають дотримуватися правил.
"Є воєнний час, який обмежує деякі права громадян. І це виписано в низці нормативних документів. Є поняття комендантської години. Це також прописано відповідними законодавчими актами", — констатував Арешонков.
За словами нардепа, наразі українське законодавство розглядає порушення комендантської години тільки в площині адміністративного права. Це означає, що поліція може вжити щодо порушників тільки адміністративні заходи, тобто штраф.
"Чи достатньо цього, нам здається, що ні", — сказав депутат.
Арешонков повідомив, що комітет уже почав напрацьовувати зміни до законодавства, які передбачають встановлення кримінальної відповідальності за порушення комендантської години.
"Це означає, що не тільки штрафні санкції будуть застосовуватися, а й більш жорстке покарання. Яке саме — про це йде дискусія, але ми рухаємося в цьому напрямку", — заявив він.
Нардеп також уточнив, що кримінальна відповідальність може бути застосована насамперед стосовно власників закладів, які приймають відвідувачів під час комендантської години.
Нагадаємо, 1 жовтня журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив, що в центрі Києва заклад Boho Club працює в комендантську годину, проте поліцейські відмовилися перевіряти факт роботи.
Журналісти вирішили поспілкуватися з відвідувачами, які стояли поруч біля закладу. Один із чоловіків заявив, що їхні дії "нічого не дадуть", додавши, що в закладі перебуває понад 200 осіб.