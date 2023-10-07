Робота закладів у комендантську годину: у Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність (відео)

Нардеп Володимир Арешонков зазначив, що наразі за порушення комендатської години передбачено тільки штраф. На думку депутата, цього недостатньо.

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності працює над посиленням відповідальності за порушення комендантської години власниками закладів. Про це сказав член комітету Володимир Арешонков в ефірі телемарафону 6 жовтня.

Володимир Арешонков зазначив, що в Україні розпочалися перевірки ресторанів, кафе і клубів щодо роботи в комендантську годину, однак вони "не приносять позитивного ефекту". За словами депутата, бажання громадян відпочити зрозуміле, проте всі мають дотримуватися правил.

"Є воєнний час, який обмежує деякі права громадян. І це виписано в низці нормативних документів. Є поняття комендантської години. Це також прописано відповідними законодавчими актами", — констатував Арешонков.

За словами нардепа, наразі українське законодавство розглядає порушення комендантської години тільки в площині адміністративного права. Це означає, що поліція може вжити щодо порушників тільки адміністративні заходи, тобто штраф.

"Чи достатньо цього, нам здається, що ні", — сказав депутат.

Арешонков повідомив, що комітет уже почав напрацьовувати зміни до законодавства, які передбачають встановлення кримінальної відповідальності за порушення комендантської години.

"Це означає, що не тільки штрафні санкції будуть застосовуватися, а й більш жорстке покарання. Яке саме — про це йде дискусія, але ми рухаємося в цьому напрямку", — заявив він.

Володимир Арешонков анонсував посилення покарання за порушення коменданської години

Нардеп також уточнив, що кримінальна відповідальність може бути застосована насамперед стосовно власників закладів, які приймають відвідувачів під час комендантської години.

Нагадаємо, 1 жовтня журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив, що в центрі Києва заклад Boho Club працює в комендантську годину, проте поліцейські відмовилися перевіряти факт роботи.

Журналісти вирішили поспілкуватися з відвідувачами, які стояли поруч біля закладу. Один із чоловіків заявив, що їхні дії "нічого не дадуть", додавши, що в закладі перебуває понад 200 осіб.