"Вже куштували": на Чернігівщині виявили велетенський гриб-баран із Червоної книги (фото)

Як зазначили науковці, у регіоні гриб мало поширений. Він переважно зустрічається у старих ділянках соснового лісу у західних областях України.

На Чернігівщині екологи знайшли гриб-баран, який занесений до Червоної книги України, під час детального вивчення лісових природоохоронних територій Березнянського лісництва. Про це в коментарі для ЧЕЛАЙН зазначив Юрій Карпенко, завідувач кафедри екології, географії та природокористування.

Фахівці під час відповідних досліджень й виявили рідкісну знахідку. Науковець розповів, що цей гриб називають баранячою головою. У регіоні він мало поширений та переважно зустрічається у старих ділянках соснового лісу.

Він зазвичай росте на пнях, зрубах, зрізах. Характерний для правобережжя України, тобто для західних областей, передгір’я Карпат.

"Знайшли його у хвойних лісах між Березною та Бігачем", – пояснив чоловік.

Юрій зізнався, що у його житті це перша знахідка такого гриба. Він їстівний та дуже смачний.

"Наші колеги вже його куштували. Всі живі і здорові", – додав Юрій Карпенко.

Фахівці так виявили локалітети, а саме лілію лісову, плаун колючий та коручку чемерниковидну. Дослідники також натрапили й на шість видів судинних рослин регіонального рівня охорони.

Фото: ЧЕЛАЙН

Гриб-баран або грифола кучерявенька

Гриб-баран відомий під різними назвами – бараняча голова, грифола листувата, грифола кучерявенька, маїтаке. Відрізняється чудовим смаком, але зустрічається рідко. Переважно можна побачити на території Китаю, в Північній Америці та в північно-східній частині Японії. Він цінується в традиційній японській та китайській гербології як лікарський гриб.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Уельсі знайшли рідкісний гриб, але більше ніхто не дізнається, де він росте. Зі слів керівниці туристичної компанії, вид Герицій їстівний зустрічається рідко. У Вельсі налічується близько 25 випадків, коли знаходили такі гриби.