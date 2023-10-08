Шахраї придумали хитру схему зі зняття коштів українських біженців: як не попастися (скріншоти)
Багатодітній українці, яка переїхала до Канади, надійшло SMS з інформацією про те, що її посилка не буде доставлена вчасно. Після кліка за посиланням "для вибору зручної дати доставки" через деякий час з рахунку списалися 2378 канадських доларів (майже 1600 євро).
Поки нардепи зайняті так званими шахрайськими кол-центрами, група шахраїв організувала фішингову схему для викрадення коштів з рахунків українських біженців, які опинилися за кордоном. Про це свідчать результати розслідування за даними з відкритих джерел, яке провів український журналіст Михайло Багінський. Пост він опублікував у Facebook.
За його словами, багатодітній українці, яка наразі проживає в Канаді, надійшло SMS з інформацією про те, що посилка, відправлена на її ім'я, не буде доставлена вчасно, а для вибору зручної дати доставки слід клікнути посилання.
Вона натиснула посилання для "відстеження", що містилося в повідомленні. Після кліка на телефон автоматично встановився додаток "для відстеження", а потім за деякий час з канадського банківського рахунку списалася 2378 канадських доларів (майже 1600 євро).
Згодом з'ясувалося, що на частину коштів шахраї придбали біткойни, ще одна частина (2365.66 канадських доларів) міжнародним переказом зарахувалася на рахунок українця в Німеччині. Рахунок було відкрито в інтернет-банку QONTO.
За словами журналіста, через деякий час із ним зв'язався один із можливих учасників схеми. Людина під нікнеймом altepierde погрожувала йому поліцією.
Ймовірні спільники з РФ
Провівши OSINT-розслідування журналіст виявив, що ім'я користувача altepierde з'явилося на російському форумі, де продають і купують вкрадені ігрові акаунти та обговорюють методи, як обійти відеоверифікацію в банках. Коментар altepierde значився під публікацією про банк Revolut.
Нагадаємо, що 10 українців і росіян заарештовано в Іспанії за пограбування біженців з України. Загалом зловмисники викрали 1,25 млн євро.
Також повідомлялося, що через вищу зарплату українці масово переселяються з Польщі до Німеччини. У дослідженні брав участь Центр східноєвропейських досліджень Університету Варшави.