Шахраї придумали хитру схему зі зняття коштів українських біженців: як не попастися (скріншоти)

Багатодітній українці, яка переїхала до Канади, надійшло SMS з інформацією про те, що її посилка не буде доставлена вчасно. Після кліка за посиланням "для вибору зручної дати доставки" через деякий час з рахунку списалися 2378 канадських доларів (майже 1600 євро).

Поки нардепи зайняті так званими шахрайськими кол-центрами, група шахраїв організувала фішингову схему для викрадення коштів з рахунків українських біженців, які опинилися за кордоном. Про це свідчать результати розслідування за даними з відкритих джерел, яке провів український журналіст Михайло Багінський. Пост він опублікував у Facebook.

За його словами, багатодітній українці, яка наразі проживає в Канаді, надійшло SMS з інформацією про те, що посилка, відправлена на її ім'я, не буде доставлена вчасно, а для вибору зручної дати доставки слід клікнути посилання.

Фішинговий імейл

Вона натиснула посилання для "відстеження", що містилося в повідомленні. Після кліка на телефон автоматично встановився додаток "для відстеження", а потім за деякий час з канадського банківського рахунку списалася 2378 канадських доларів (майже 1600 євро).

Одна з найбільших служб доставки в Канаді називається Purolator. Додаток на скріншоті вище — підробка

Згодом з'ясувалося, що на частину коштів шахраї придбали біткойни, ще одна частина (2365.66 канадських доларів) міжнародним переказом зарахувалася на рахунок українця в Німеччині. Рахунок було відкрито в інтернет-банку QONTO.

Вночі гроші було переслано на рахунок, відкритий у Німеччині.

Рахунок, на який було перераховано вкрадені кошти

За словами журналіста, через деякий час із ним зв'язався один із можливих учасників схеми. Людина під нікнеймом altepierde погрожувала йому поліцією.

Спільник

Ймовірні спільники з РФ

Провівши OSINT-розслідування журналіст виявив, що ім'я користувача altepierde з'явилося на російському форумі, де продають і купують вкрадені ігрові акаунти та обговорюють методи, як обійти відеоверифікацію в банках. Коментар altepierde значився під публікацією про банк Revolut.

Листування зі спільником і питання про банк Revolut Листування зі спільником і питання про банк Revolut Листування зі спільником і питання про банк Revolut

Нагадаємо, що 10 українців і росіян заарештовано в Іспанії за пограбування біженців з України. Загалом зловмисники викрали 1,25 млн євро.

Також повідомлялося, що через вищу зарплату українці масово переселяються з Польщі до Німеччини. У дослідженні брав участь Центр східноєвропейських досліджень Університету Варшави.