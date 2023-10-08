Неймовірні краєвиди: в українських Карпатах випав перший сніг

Перший сніжок присипав відому гору Піп Іван Чорногірський у Карпатах, де розташована старовинна обсерваторія.

В Україні випав перший сніг. Це сталось на горі Піп Іван Чорногірський на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Фото першого снігу опублікувала в соцсмережах туристка та блогерка Леся Чернятович.

Станом на 9:00, 08.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський був туман та дощ, а температура повітря опустилась до 1°С, пориви вітру були зафіксовані до 8 м/с, повідомили на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.

Перший сніг на горі Піп Іван Фото: Facebook Lesia Cherniatovich

Про мокрий сніг у Карпатах попереджала відомий синоптик Наталка Діденко. Вона розповіла, яку погоду слід очікувати сьогодні та найближчими днями.

Перший сніг на горі Піп Іван Фото: Facebook Lesia Cherniatovich

Перший сніг на горі Піп Іван Фото: Facebook Lesia Cherniatovich

8 жовтня в Україні пройдуть помірні, а часом сильні дощі. Вітер — північно-західний, рвучкий, із періодичними поривами до штормового, до 15-22 метрів за секунду.

Впродовж дня неділі буде холодно, лише +14 градусів, на півдні трохи тепліше: +19 градусів, а в Криму до +22 градусів.

У Києві очікується помірний та сильний дощ вночі та вранці, вдень дощу не обіцяли.

А у ніч на понеділок у більшості областей України, окрім півдня, ймовірні заморозки, каже Діденко.

Така досить різка зміна погоди часто впливає на зміну самопочуття і не обовʼязково у кращий бік.

Нагадаємо, раніше в Карпатах знайшли гриб яскравого рожевого кольору. Це глива рожева, її вирощують не тільки в лісі а й на продаж. Він дуже смачний та поживний, з нього роблять навіть цукати.