Трагедія на Говерлі: один турист загинув, другого врятували, — ДСНС (фото)

Туристи пішли на Говерлу маршрутом для новачків, але не врахували погіршення погодних умов в осінній сезон.

На горі Говерла у Карпатах сталася чергова трагедія з туристами: один з них загинув, другого вдалося врятувати. Про це повідомило у Facebook Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області в неділю, 8 жовтня.

Зранку до івано-франківської Служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про те, що двоє туристів під час спуску з Говерли заблукали і потребують допомоги.

"О 14:20 одного із заблукалих туристів на горі Говерла було знайдено між синім та зеленим маршрутами, його рятувальники супроводили до бази Заросляк. Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом було знайдено другого туриста, але без ознак життя. Рятувальники провели реанімаційні заходи, проте безуспішно", — повідомила ДСНС.

Одного з туристів працівники ДСНС знайшли на схилах Говерли і врятували Фото: ДСНС Одного з туристів працівники ДСНС знайшли на схилах Говерли і врятували Фото: ДСНС

Насправді обидва туристи йшли за зеленим маршрутом, тобто ідеальним варіантом для новачків, дітей і літніх людей, проте не врахували погіршення погодних умов. Тож рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів, не виходити у високогір’я у період ускладнення погодних умов та дотримуватися правил безпеки в горах.

Маршрути сходження на Говерлу

Зелений маршрут. Це відносно полога та коротка стежка протяжністю близько 4,5 кілометри. Підйом може тривати 2,5-3,5 години, при цьому піднятися на Говерлу цим маршрутом можна самостійно, без допомоги гіда.

Це відносно полога та коротка стежка протяжністю близько 4,5 кілометри. Підйом може тривати 2,5-3,5 години, при цьому піднятися на Говерлу цим маршрутом можна самостійно, без допомоги гіда. Синій маршрут набагато коротший, але й складніший. Дорога крута, підйом передбачає серйозні кардіонавантаження, тому здолати його зможуть люди з гарною фізичною підготовкою. Якщо йти без тривалих зупинок, маршрут займе всього кілька годин. Перші 500 метрів Синій маршрут іде пологою стежкою через хвойний ліс паралельно Зеленому маршруту. Після розвилки дорога починає круто підніматися вгору. Приблизно за 2 кілометри від старту вона проходить повз красивий Прутський водоспад. Останні 250 метрів підйому — найскладніші, але водночас найкрасивіші.

набагато коротший, але й складніший. Дорога крута, підйом передбачає серйозні кардіонавантаження, тому здолати його зможуть люди з гарною фізичною підготовкою. Якщо йти без тривалих зупинок, маршрут займе всього кілька годин. Перші 500 метрів Синій маршрут іде пологою стежкою через хвойний ліс паралельно Зеленому маршруту. Після розвилки дорога починає круто підніматися вгору. Приблизно за 2 кілометри від старту вона проходить повз красивий Прутський водоспад. Останні 250 метрів підйому — найскладніші, але водночас найкрасивіші. Жовтий маршрут довгий і цікавий. Це маршрут для тих, хто вже освоїв перші два маршрути і хоче познайомитися з Говерлою ще ближче. Він починається від бази Заросляк і через хвойний ліс та альпійські луки веде до гірського озера Несамовите (близько 7 кілометрів). Власне, на цьому офіційний маршрут закінчується, проте можна продовжити шлях Чорногірським хребтом через вершини Туркул, Брескул і Пожижевська, і, нарешті, піднятися на Говерлу. Звідти можна спуститися до Заросляка зеленим або синім маршрутом. Повний маршрут розрахований на два дні, з однією ночівлею в наметах недалеко від озера. Стежка частково не маркована, малолюдна. Тому обов'язково потрібно запастися засобами орієнтування (карта, GPS, компас).

Схема маршрутів на гору Говерлу у Карпатах Фото: З відкритих джерел Схема маршрутів на гору Говерлу у Карпатах Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, Фокус писав, що сьогодні, 8 жовтня, на вершині гори Піп Іван у Карпатах, де розташована колишня обсерваторія Білий слон, випав перший сніг.

Раніше Фокус повідомляв, що в Карпатах знайшли гриб яскравого рожевого кольору. Це глива рожева, її вирощують не тільки в лісі а й на продаж. Він дуже смачний та поживний, з нього роблять навіть цукати.