Уже п'ятеро: українські полярники показали фото новонароджених тюленят

По сусідству з антарктичною станцією "Академік Вернадський" продовжують народжуватися тюленята і українські полярники показали милі фото новонароджених.

В околицях української антарктичної станції "Академік Вернадський" народилося вже п'ять маленьких тюленят. Поки що полярники нарахували п'ятьох новонароджених і опублікували їхні фото в соцмережах.

Українські полярники зазначили, що з п'яти маленьких тюленів Ведделла двоє самців і самиця. А стать ще двох вони поки що не визначили.

Тюленята разом із матерями перебувають на сусідньому острові Вінтер.

Учені зазначили, що дорослі самці вже починають заманювати самок: збираються під водою біля лунок і постійно "співають", щоб привернути їхню увагу.

"Річ у тім, що самки Ведделла можуть завагітніти вже на другий місяць після пологів, тож самці не гають часу даремно. Щоправда, у такому разі запліднена яйцеклітина не розвивається протягом ще двох місяців, щоб організм самки відновився перед новою вагітністю", — пояснив біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Вадим Ткаченко.

Він зазначив, що вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Кожна з них приносить по одному малюку. Новонароджені тюленята зазвичай важать 25-30 кг, але на поживному молоці швидко ростуть і дорослими досягають 400 кг.

Тюленя, народжене біля станції "Академік Вернадський" Фото: Національний антарктичний науковий центр

Мати вигодовує малюка протягом 7 тижнів. Коли годування закінчується, молоді тюлені вирушають у воду і починають самостійне життя. А живуть ці тюлені відносно довго — близько 20 років.

У Національному антарктичному науковому центрі нагадали, що у вересні обрали ім'я для першого народженого біля станції тюленяти — малюка назвали Анвер.

Тюленя, народжене біля станції "Академік Вернадський"

Раніше українські полярники розповідали, що колись на станції, коли вона належала Великій Британії, жили коти та собака. Але це було можливо, поки міжнародна спільнота не ухвалила Мадридський протокол. Саме останній документ, ухвалений 4 жовтня 1991 року, запровадив суворі обмеження діяльності людей в Антарктиці для охорони унікальної природи цього регіону.

На континент категорично заборонено завозити немісцеву флору і фауну.

Можна завозити тушки і рослини для їжі та дослідів, але вони мають зберігатися під суворим контролем і належним чином утилізуватися.

Через сторонню флору і фауну місцевим тваринам і рослинам можуть передатися сторонні бактерії. Вони можуть призвести до хвороб і знищення цілих популяцій. Наприклад, у Північній півкулі деякі популяції китоподібних страждають від токсоплазмозу котів. Отже, звичні нам мікроорганізми можуть бути отруйними для дикої природи Антарктики.

Згідно з цим же протоколом не можна годувати, торкатися або брати в руки птахів і тюленів. Не можна наближатися до них настільки близько, щоб вони турбувалися і змінювали свою поведінку. Тож усі фото тюленів і пінгвінів наші полярники роблять здалеку.