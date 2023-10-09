Замовили холодильники з Росії: ЗМІ дізналися подробиці капремонту лікарні у Полтаві (фото)

У дитячому відділенні пропонується встановити й 11 нових персональних комп’ютерів за 345,7 тис. грн, а також електрочайники Bomann CB-563 вартістю 10 105 грн кожний.

У Полтаві на капремонті інфекційної лікарні замовили холодильники з Росії та вшестеро переплатили за них. Про це повідомляє видання "Полтавщина".

У тендерній документації, з якою ознайомилися полтавські журналісти, найбільше їх вразила наявність фармацевтичних холодильників POZIS ХФ-140 російського виробництва. Продукцію виготовляють на "Заводі імені Серго" під брендом POZIS. Підприємство входить до державної корпорації "Ростех", яка є монополістом у галузі постачання боєприпасів та озброєнь для російських військ. Днями Служба Безпеки України оголосила підозру Сергію Чемезову, гендиректору "Ростеху".

Холодильники ХФ-140, вартість яких оцінюється у 21,5 тис. рублів (7,7 тис. грн), передбачено придбати за 46,6 тис. грн. Це у шість разів дорожче, що означає переплату понад 100 тис. грн лише на одній позиції обладнання.

У медичному закладі запланували провести комплекс робіт. Відповідна ініціатива включала заміну обладнання та комунікацій у двоповерховій будівлі, яка розрахована на 28 ліжко-місць. Зміни стосувалися й даху та підвалу установи.

Результат тендеру з одним учасником показав, що була обрана підрядна компанія — полтавське ТОВ "Укрбудпроектсіті" з пропозицією у 64 млн грн. За умови наявності усього фінансування, компанія зголосилася виконати усі.

У дитячому відділенні пропонується встановити й 11 нових персональних комп’ютерів за 345,7 тис. грн. З їхніх характеристик вказується тільки потужність блоків живлення (300 Вт). Замовник ризикує отримати продукцію з потрійною переплатою.

Побутову техніку також переоцінили. Під виглядом трьох мікрохвильових печей вимагається поставити електрочайники Bomann CB-563 вартістю 10 105 грн кожний.

Нагадаємо, наприкінці серпня на Полтавщині дитсадок намагався купити кухонний термометр за 384 млн гривень. Участь в тендері взяв лише один учасник, і його було оголошено переможцем. Товар він мав поставити до 31 грудня 2023 року.