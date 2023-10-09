"Подвійне самогубство": у Києві дві дівчини стрибнули з недобудови (відео)

До поліції надійшла інформація про виявлення тіл двох дівчат, 2005 та 2006 років народження. Це сталося на вулиці Оноре де Бальзака на Троєщині.

У понеділок 9 жовтня в Києві на Троєщині двоє 17-річних підлітків стрибнули з даху недобудованого ЖК "Дніпровські вежі". Про це повідомив український журналіст Костянтин Андріюк у Telegram.

"Подвійне самогубство сталося в Києві на Троєщині. Повідомляється, що дві дівчинки 17 років стрибнули з даху недобудованого ЖК "Дніпровські вежі", — сказав Костянтин Андріюк.

Він зазначив, на місці працює слідчо-оперативна група для встановлення всіх деталей.

У поліції пресслужби Києва заявили, що близько 10:00 до поліції надійшла інформація про виявлення тіл двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака. Після чого на місце події виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку, працівники ювенальної превенції і лікарі.

"Правоохоронці встановили особи потерпілих, це — місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження", — йшлося в повідомленні.

Зі слів правоохоронців, дівчата загинули через падіння з висоти недобудови. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ — умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що в Києві брат і сестра могли стрибнути з багатоповерхівки під час прямого ефіру. Зведені брат та сестра, 2005 та 2006 року народження, були в стосунках. Зокрема, на одному з відео хлопець та дівчина розповіли, що наважилися на суїцид, а на іншому — стрибнули з 24-го поверху.

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