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У Закарпатській області стався землетрус: що відомо (фото, відео)

Анастасiя Андрусяк
Фото: EMSC-CSEM | Наслідки землетрусу

Підземні поштовхи відчувалися в Ужгороді та Львові. Магнітуда землетрусу сягала 5 балів за шкалою Ріхтера.

У понеділок, 9 жовтня, у Закарпатській області стався землетрус. Про це повідомив Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у своєму Telegram-каналі.

"Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку можливих пошкоджень інфраструктури та житлових секторів", — ідеться в повідомленні.

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Посадовець зазначив, що це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат і закликав жителів регіону зберігати пильність.

Пізніше Віктор Микита додав, що за даними екстрених служб, об'єкти критичної інфраструктури залишилися неушкодженими та працюють у штатному режимі. За його словами, на лінію 101 надійшло 15 повідомлень про підземні поштовхи.

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Голова ОВА повідомив із посиланням на відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України. С.І. Суботіна НАН України, що епіцентр землетрусу розташований на території Словаччини, у селі Нова Келча.

Наслідки землетрусу в Словаччині також відчувалися у Львові, про що написав мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

За даними Європейського Середземноморського сейсмологічного центру, землетрус був досить відчутним — 5 балів за шкалою Ріхтера.

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Нагадаємо, 7 жовтня в Афганістані стався землетрус, унаслідок якого загинуло понад 2000 осіб. Геологічна служба США зафіксувала магнітуду 6,3 бала за шкалою Ріхтера.

Раніше, 3 жовтня, у західному Непалі сталися два землетруси магнітудою 6,3 і 5,3. Підземні поштовхи спричинили зсув ґрунту, який заблокував головну автомагістраль у районі Баджханг, що межує з Індією.