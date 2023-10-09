У Закарпатській області стався землетрус: що відомо (фото, відео)

Підземні поштовхи відчувалися в Ужгороді та Львові. Магнітуда землетрусу сягала 5 балів за шкалою Ріхтера.

У понеділок, 9 жовтня, у Закарпатській області стався землетрус. Про це повідомив Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у своєму Telegram-каналі.

"Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку можливих пошкоджень інфраструктури та житлових секторів", — ідеться в повідомленні.

Посадовець зазначив, що це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат і закликав жителів регіону зберігати пильність.

Пізніше Віктор Микита додав, що за даними екстрених служб, об'єкти критичної інфраструктури залишилися неушкодженими та працюють у штатному режимі. За його словами, на лінію 101 надійшло 15 повідомлень про підземні поштовхи.

Голова ОВА повідомив із посиланням на відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України. С.І. Суботіна НАН України, що епіцентр землетрусу розташований на території Словаччини, у селі Нова Келча.

Наслідки землетрусу в Словаччині також відчувалися у Львові, про що написав мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

За даними Європейського Середземноморського сейсмологічного центру, землетрус був досить відчутним — 5 балів за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, 7 жовтня в Афганістані стався землетрус, унаслідок якого загинуло понад 2000 осіб. Геологічна служба США зафіксувала магнітуду 6,3 бала за шкалою Ріхтера.

Раніше, 3 жовтня, у західному Непалі сталися два землетруси магнітудою 6,3 і 5,3. Підземні поштовхи спричинили зсув ґрунту, який заблокував головну автомагістраль у районі Баджханг, що межує з Індією.