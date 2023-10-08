Сильний землетрус в Афганістані: загинуло понад 2 тисячі осіб (відео)

Таліби повідомили про тисячі поранених і загиблих унаслідок землетрусу на кордоні з Іраном.

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Понад 2000 людей загинули внаслідок землетрусу в Афганістані в суботу, 7 жовтня. Ще дев'ять тисяч осіб дістали поранення. Про найбільш смертоносний землетрус за останні роки повідомила адміністрація Талібану, пише агентство Reuters.

Землетрус стався на заході країни, за 35 км на північний захід від міста Герат, третього за величиною міста країни. Геологічна служба США (USGS) зафіксувала магнітуду 6,3 бала за шкалою Ріхтера.

Землетрус в Афганістані стався в районі міста Герат Фото: Google Maps

Джанан Саїк, представник афганського Міністерства зі стихійних лих, повідомив на пресконференції, що 2053 людини загинули, 9240 дістали поранення, а 1320 будинків було пошкоджено або зруйновано. Влада направила в район землетрусу, що межує з Іраном, десять рятувальних команд.

Представник департаменту охорони здоров'я Герата, доктор Данішем, повідомив, що більшість загиблих, витягнутих з-під завалів будівель — жінки та діти. Сухайль Шахін, голова політичного офісу Талібану в Катарі, в офіційному зверненні для преси звернувся по допомогу, повідомивши, що жителі, які вижили в районі землетрусу, потребують їжі, питної води, ліків, одягу і наметів.

Наслідки землетрусу в Афганістані

Унаслідок підземних поштовхів середньовічні мінарети Герата зазнали пошкоджень, у стінах утворилися тріщини та відвалилася плитка.

Загалом у провінції Герат налічується 202 державні медичні заклади, один із яких є найбільшою регіональною лікарнею, куди було доставлено 500 поранених.

Пошуково-рятувальні операції в районі землетрусу тривають, і очікується, що кількість жертв і далі зростатиме.

Нагадаємо, минулого місяця внаслідок землетрусу в Марокко загинуло понад 2100 осіб. Марокканська влада заявила, що прийняла допомогу тільки від чотирьох іноземних держав, хоча багато інших країн також заявили, що готові надіслати рятувальників.

Раніше Фокус писав про два землетруси за один ранок у Непалі. Підземні поштовхи спровокували зсув ґрунту, який заблокував автомагістраль.