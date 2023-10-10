"Мене похоронили на "1+1": журналісти оголосили мертвою живу дівчину (фото, відео)
Журналісти додали фото живої Ольги Музики до слайдшоу під час сюжету про загиблу захисницю України. Інцидент виплив майже через 10 місяців після виходу матеріалу.
В одному з ефірів програми "Сніданок з 1+1" транслювали сюжет, який присвятили загиблій захисниці Сил оборони Владиславі Черних. Журналісти до відеоряду додали світлину іншої дівчини, Ольги Музики, яка ніколи не воювала на фронті. Фокус в одному матеріалі зібрав усю інформацію про інцидент в етері українського телеканалу.
30 жовтня 2022 року на телеканалі 1+1 з'явився сюжет присвячений Владиславі Черних з позивним "Аїда", бойовій медикині Харківського добровольчого підрозділу "Хартія". 28 жовтня 2022 року дівчина загинула під час бойових дій, їй було всього 28 років.
Командир "Хартії" Всеволод Кожем'яко у Facebook написав, що Владислава прийшла до добровольчого підрозділу як медик, проте була пілотом безпілотних літальних апаратів та працювала в розвідці.
"Вона постійно навчалася військовій справі. Вона прийшла до нас як медик, але працювала і в розвідці й потім стала пілотом дронів різного призначення-розвідників, бомбардувальників, камікадзе. Вона була сфокусована на знищенні окупантів і звільнені від них української землі. Не один раз виконувала дуже складні бойові завдання", — сказав Всеволод Кожем'яко.
Інцидент в етері "1+1": що відомо
9 жовтня у соцмережі TikTok дівчина Ольга Музика розповіла, що журналісти "1+1" додали її фото до слайдшоу під час сюжету про загиблу захисницю України.
"Мене похоронили на каналі "1+1"… Фото моє в слайдшоу. Це моє фото і її вперемішку, і "вічна пам'ять", — заявила Ольга Музика.
Вона зазначила, що геть не схожа на дівчину, яка загинула. Крім цього, Музика наголосила, що це є журналістська непрофесійність. Вона пояснила, що в той час працювала редактором на сайті "24 Каналу" та написала новину про смерть Владислави Черних. Під публікацією було її фото та авторство, як вважає дівчина, журналісти "1+1" загуглили прізвище загиблої захисниці, побачили фото Музики, не перевірили та змонтували все в один сюжет.
Ольга Музика обурена та запитує, що було б, якби сюжет подивилися її рідні, не вслуховувалися в слова, а лише побачили чорне фото дівчини.
Пізніше вона повідомила, що вже поговорила з телеканалом про інцидент, проте не розповіла, що їй відповіли.
Нагадаємо, 24 серпня стало відомо, що в ефірі німецького громадського радіо Deutschlandfunk закликали до вбивства президента України Володимира Зеленського. Зокрема, один зі слухачів залишив повідомлення на автовідповідач, де розповів, як можна "дуже просто" закінчити війну в Україні. Після чого в ефірі радіо здійнявся скандал.