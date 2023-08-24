Громадське радіо в Німеччині потрапило в скандал через заклики вбити Зеленського

Під час ефіру слухач на ім'я "Фішер" залишив на автовідповідачі повідомлення, у якому заявив, що війну в Україні можна закінчити "дуже просто".

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У Німеччині в ефірі громадського радіо Deutschlandfunk пролунали заклики вбити президента України Володимира Зеленського. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Інцидент стався під час дискусійної програми під назвою "Україна — як припинити агресивну війну Росії?" Один зі слухачів на ім'я "Фішер" залишив на автовідповідачі повідомлення, де заявив, що війну в Україні можна закінчити "дуже просто".

"Заарештувати Зеленського та його банду злочинців, четвертувати його живцем і відрубати йому голову", — йшлося в повідомленні.

На тлі таких висловлювань в ефірі громадського радіо здійнявся скандал, а місцеві видання навіть повідомили, що один із адвокатів хотів порушити кримінальну справу як проти слухача, так і проти редакторів радіо за висловлювання ненависті, пособництво та підбурювання до публічних закликів до скоєння злочинів.

На запит Німецького агентства преси в середу 23 серпня речник прокуратури Кельна заявив, що прокуратура не отримувала жодних кримінальних скарг щодо цього.

Радіостанція уже перепросила за заяви слухача та видалила його коментар із аудіотеки.

"Аудіо було вирізане. Це сталося, як тільки ми про це дізналися. Ми проведемо внутрішні дискусії та з’ясуємо, як могла виникнути ця редакційна помилка", — сказав представник громадського радіо Deutschlandfunk FAZ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував проведену ГУР Міноборони України спецоперацію на півострові Крим. Він зауважив, що про деокупацію Криму покуи не йдеться, і головне, що українські спецпризначенці повернулися без втрат.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до того, що сталося з очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним у Росії.