"Глибина була 20 км": сейсмолог розповів, чому у Львові відчули землетрус зі Словаччини

Поштовхи землетрусу, епіцентр якого був у Словаччині, відчули жителі Львівської області. Востаннє подібний випадок був зафіксований у 1778 році, розповів директор Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Олександр Кендзера.

Глибина землетрусу, який стався в Європі 9 жовтня, була 20 кілометрів, в результаті чого він відчувався на великій відстані. Про це повідомив сейсмолог та директор Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Олександр Кендзера в коментарі "Суспільному".

"Це землетрус середнього класу. Його глибина була 20 км, тож нічого дивного, що при такій глибині землетрус відчувається на великій відстані. Він був відчутний на Закарпатті і деякими людьми на високих поверхах у Львові та Львівській області", — сказав Олександр Кендзера.

Він зазначив, що за різними оцінками магнітуда землетрусу була від 5,1 до 5,4, тоді як у Львівській області було не більше 2-3 балів, зокрема 3 бали — на ґрунтах третьої категорії за сейсмічними властивостями, на ослаблених.

За совами Кендзери, є нетиповим те, що поштовхи землетрусу, який відбувся в Словаччині, були відчутні у Львівській області. Адже такі землетруси зазвичай сильніше відчуваються на Закарпатті, Словаччині та в інших країнах, які розташовані близько до вогнища. Сейсмолог вважає, що в регіоні могла підвищитися сейсмічна активність. Зокрема, востаннє такий випадок був зафіксований у 1778 році.

"Землетрус, який був у 1778 році, був настільки потужний, що він відчувався фактично по території всього Заходу України, Польщі, Словаччини і Чехії. Тоді в Гуменному (Словаччина, — ред.) було чотири досить сильні землетруси, один за одним, при цьому були сильні руйнування", — розповів він.

Крім цього, у 1875 році у Львівській області також спостерігався сильний землетрус, вогнище якого було біля міста Великі Мости в Україні. Сейсмологи зафіксували максимальний показник за історію спостережень в регіоні — 6 балів. Поштовхи були відчутні у Варшаві та Чернівцях.

Також в Україні є землетруси з вогнищем у Закарпатті та Прикарпатті. Зона на південному заході Одеської області, де відчуваються землетруси з зони Вранча (Румунія), є найнебезпечнішою.

"Там землетруси такі сильні, що можуть стрясати фактично всю територію України і навіть Москву та Санкт-Петербург", — наголосив Олександр Кендзера.

Він додав, що у Львівській області не фіксували потужніших за 5 балів землетрусів, якщо не брати до уваги великомостівського.

Що робити при землетрусі

Олександр Кендзера повідомив, що землетрус варто перечекати на відкритій місцевості. Проте, якщо негода застала вас у будинку, то варто стати між несучими стінами або в пройомах дверей. На верхніх поверхах варто відійти від важких предметів, не заходити в кутові кімнати та намагатися бути тим, де виконується правило двох стін. Натомість не можна перебувати біля вікон, дзеркал та скляних предметів.

Землетрус у Закарпатті 9 жовтня: що відомо

У понеділок, 9 жовтня, жителі Закарпатської області відчули землетрус, епіцентр якого був розташований у селі Нова Келча (Словаччина). Землетрус був досить відчутним — 5 балів за шкалою Ріхтера. Зі слів голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, на лінію 101 надійшло 15 повідомлень про підземні поштовхи. Наслідки землетруси також відчули у Львові, про що повідомив мер міста Андрій Садовий.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що 1100 років тому відбувся одночасний розрив двох ліній розлому, в результаті чого виник потужний "мегатрус". Його магнітуда була 7,8. Група вчених з Університету Аризони вважає, що це може повторитися.

7 жовтня в Афганістані стався землетрус. У результаті чого загинуло понад дві тисячі людей, ще дев'ять тисяч дістали поранення.