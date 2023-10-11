У Тернополі міськрада виставила на аукціон радянський танк Т-34: яка ціна лота (фото)

Реконструйований корпус танка Т-34, який випущено у 1944 році, не має навісного обладнання та силової установки.

У Тернополі міська рада вирішила виставити радянський танк Т-34 на аукціон. Стартова ціна лота – 872 210 грн. На сайті Prozorro.Продажі опубліковане відповідне оголошення.

Важка броньована техніка перебувала на території колишнього тернопільського парку Слави. Згодом експонат вирішили забрати на зберігання на територію одного з комунальних підприємств.

В оголошенні йдеться про те, що продається реконструйований корпус танка Т-34, який випущено у 1944 році. Військова одиниця техніки не має навісного обладнання та силової установки.

Танк Т-34 у "Старому парку" в Тернополі

За інформацією "За Збручем", техніку використовували як пам’ятник після закінчення Другої світової війни. Її встановили на площі Перемоги на масиві Дружба. На цьому місці зараз розташований заклад громадського харчування McDonalds, а вулиця перейменована на честь гетьмана Івана Мазепи.

У 1990 році танк демонтували. Броньовану техніку транспортували до "Старого парку", де розміщено меморіал полеглим під час бойових дій у Другій світовій війні. У червні 2022 року міська влада прибрала усю техніку виробництва СРСР звідти та передала її на потреби Збройних Сил України. Все ж радянський танк був не придатним для використання у сучасних бойових діях. Власник внаслідок купівлі зможе використати його як реквізит, або муляж. Кошти з реалізації техніки передадуть на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, у серпні рідкісну монету з помилкою продали на аукціоні за величезну суму. Колекціонер Алун Баркер придбав єдиний у своєму роді екземпляр на eBay у грудні 2017 року всього за 50 фунтів стерлінгів (2340 гривень).