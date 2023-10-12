У Києві озброєний чоловік захопив бізнес-центр та влаштував стрілянину (фото)

В поліції розповіли, що озброєний чоловік зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців

У Києві озброєний чоловік зайшов у приміщення бізнес-центру та змусив охоронців вийти з будівлі, погрожуючи зброєю. Про це у четвер 12 жовтня повідомили в поліції міста.

За словами правоохоронців, подія сталась на пр. Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва.

"До поліції Києва надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та здійснив постріли", – зазначають у дописі.

На місце прибули спецпризначенці КОРДу.

Озброєний чоловік захопив бізнес-центр у Києві

Як стало відомо, озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю, зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців.

У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви скоєного.

Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо, що в Києві двоє нардепів побили чоловіка. За свідченнями потерпілого, він перебував на вулиці, коли один із депутатів — Артем Дмитрук, якого 16 листопада 2021 року виключили з фракції "Слуга народу", і чинний член фракції "Слуга народу" Олександр Куницький почали його знімати.

Також 2 жовтня стало відомо, що в Києві брат і сестра могли стрибнути з багатоповерхівки під час прямого ефіру. Зведені брат та сестра, 2005 та 2006 року народження, були в стосунках. Зокрема, на одному з відео хлопець та дівчина розповіли, що наважилися на суїцид, а на іншому — стрибнули з 24-го поверху.