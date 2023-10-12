У Києві, рятуючись від пожежі, жінка вистрибнула з вікна і загинула, — ДСНС (фото)

Рятувальники зазначають, що під час пожежі у Подільському районі Києва з вікна вистрибнула жінка й загинула через травми. А гасіння полумʼя ускладнювалась "щільним захаращенням квартири сміттям".

У Києві горіла одна із квартир на 7 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. З вікна, з якого виривалось відкрите полум’я, вистрибнула жінка. Внаслідок падіння вона загинула. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначають, що повідомлення про пожежу на вул. Івана Виговського, 26, що у Подільському районі, рятувальники отримали о 21:33.

"До місця виклику негайно було направлено вогнеборців із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів", — йдеться у повідомленні.

У Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула

Під час прибуття рятувальників, з вікна, з якого виривалось відкрите полум’я, вистрибнула жінка 1990 року народження. Внаслідок падіння, вона отримала травми несумісні з життям.

В ДСНС встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на 7 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

За словами вогнеборців гасіння пожежі значно ускладнювалась "щільним захаращенням квартири сміттям та іншими легкозаймистими речами".

У Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула

"Також, густе засадження дерев та лінії електропередач унеможливлювали встановлення автодрабини на під’їздах до будинку, аби пришвидшити ліквідацію пожежі ззовні через вікна квартири", – додають рятувальники.

О 22:25 займання було локалізовано на площі 40 кв. м та о 22:53 його повністю ліквідували.

У Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула У Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула

Також в ДСНС встановили, що до прибуття рятувальників ще одна жінка, 1962 року народження, пролізла через двері та покинула помешкання самостійно.

Вона звернулася за допомогою до лікарів. За попереднім діагнозом медиків, у неї виявили опіки верхніх дихальних шляхів. Жінку госпіталізували.

У Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула У Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула

"Обставини трагічного випадку та причину виникнення пожежі встановлюються правоохоронцями", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що в Києві брат і сестра могли стрибнути з багатоповерхівкипід час прямого ефіру. Зведені брат та сестра, 2005 та 2006 року народження, були в стосунках. Зокрема, на одному з відео хлопець та дівчина розповіли, що наважилися на суїцид, а на іншому — стрибнули з 24-го поверху.