У Києві, рятуючись від пожежі, жінка вистрибнула з вікна і загинула, — ДСНС (фото)
Рятувальники зазначають, що під час пожежі у Подільському районі Києва з вікна вистрибнула жінка й загинула через травми. А гасіння полумʼя ускладнювалась "щільним захаращенням квартири сміттям".
У Києві горіла одна із квартир на 7 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. З вікна, з якого виривалось відкрите полум’я, вистрибнула жінка. Внаслідок падіння вона загинула. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначають, що повідомлення про пожежу на вул. Івана Виговського, 26, що у Подільському районі, рятувальники отримали о 21:33.
"До місця виклику негайно було направлено вогнеборців із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів", — йдеться у повідомленні.
Під час прибуття рятувальників, з вікна, з якого виривалось відкрите полум’я, вистрибнула жінка 1990 року народження. Внаслідок падіння, вона отримала травми несумісні з життям.
В ДСНС встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на 7 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
За словами вогнеборців гасіння пожежі значно ускладнювалась "щільним захаращенням квартири сміттям та іншими легкозаймистими речами".
"Також, густе засадження дерев та лінії електропередач унеможливлювали встановлення автодрабини на під’їздах до будинку, аби пришвидшити ліквідацію пожежі ззовні через вікна квартири", – додають рятувальники.
О 22:25 займання було локалізовано на площі 40 кв. м та о 22:53 його повністю ліквідували.
Також в ДСНС встановили, що до прибуття рятувальників ще одна жінка, 1962 року народження, пролізла через двері та покинула помешкання самостійно.
Вона звернулася за допомогою до лікарів. За попереднім діагнозом медиків, у неї виявили опіки верхніх дихальних шляхів. Жінку госпіталізували.
"Обставини трагічного випадку та причину виникнення пожежі встановлюються правоохоронцями", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що в Києві брат і сестра могли стрибнути з багатоповерхівкипід час прямого ефіру. Зведені брат та сестра, 2005 та 2006 року народження, були в стосунках. Зокрема, на одному з відео хлопець та дівчина розповіли, що наважилися на суїцид, а на іншому — стрибнули з 24-го поверху.