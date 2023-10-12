В Киеве, спасаясь от пожара, женщина выпрыгнула из окна и погибла, — ГСЧС (фото)

Спасатели отмечают, что во время пожара в Подольском районе Киева из окна выпрыгнула женщина и погибла из-за травм. А тушение пламени осложнялось "плотным захламлением квартиры мусором".

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В Киеве горела одна из квартир на 7 этаже девятиэтажного жилого дома. Из окна, из которого вырывалось открытое пламя, выпрыгнула женщина. В результате падения она погибла. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечают, что сообщение о пожаре на ул. Ивана Выговского, 26, что в Подольском районе, спасатели получили в 21:33.

"К месту вызова немедленно были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений", — говорится в сообщении.

В Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла

Во время прибытия спасателей, из окна, из которого вырывалось открытое пламя, выпрыгнула женщина 1990 года рождения. В результате падения, она получила травмы несовместимые с жизнью.

В ГСЧС установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 7 этаже девятиэтажного жилого дома.

По словам пожарных тушение пожара значительно осложнялось "плотным загромождением квартиры мусором и другими легковоспламеняющимися вещами".

В Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла

"Также, густая засадка деревьев и линии электропередач делали невозможным установление автолестницы на подъездах к дому, чтобы ускорить ликвидацию пожара извне через окна квартиры", — добавляют спасатели.

В 22:25 возгорание было локализовано на площади 40 кв. м и в 22:53 его полностью ликвидировали.

В Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла В Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла

Также в ГСЧС установили, что до прибытия спасателей еще одна женщина, 1962 года рождения, пролезла через дверь и покинула помещение самостоятельно.

Она обратилась за помощью к врачам. По предварительному диагнозу медиков, у нее обнаружили ожоги верхних дыхательных путей. Женщину госпитализировали.

В Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла В Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла

"Обстоятельства трагического случая и причину возникновения пожара устанавливаются правоохранителями", — добавили в сообщении.

Напомним, 2 октября стало известно, что в Киеве брат и сестра могли прыгнуть с многоэтажкиво время прямого эфира. Сводные брат и сестра, 2005 и 2006 года рождения, были в отношениях. В частности, на одном из видео парень и девушка рассказали, что решились на суицид, а на другом — прыгнули с 24-го этажа.