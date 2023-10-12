"Заволодів майном аеропорту": НАБУ оголосило в розшук ексмера Одеси Костусєва

В антикорупційному відомстві заявили, що колишнього градоначальника розшукують за підозрою у вчиненні таких злочинів: "привласнення і розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем" і "службове підроблення".

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, підозрюваного в причетності до заволодіння майном комунального аеропорту "Одеса". Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Повідомляють, що Костусєву розшукують у зв'язку з підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтею 191 частиною 5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і статтею 366 частиною 2 (службова фальсифікація) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, 2011 року два відомі одеські бізнесмени організували схему заволодіння майном аеропорту "Одеса" — для цього зареєстрували ТОВ, яке повинно було заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР) із розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність і подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

Справа про заволодіння майном аеропорту "Одеса": що відомо

НАБУ і САП викрили злочинне угруповання, яке заволоділо КП "Міжнародний аеропорт "Одеса"" і отримувало його дохід протягом десяти років. З 2012 по 2022 рік група отримала понад 2,5 млрд грн.

За даними правоохоронців, Одеським аеропортом вартістю 118 млн грн заволоділи два відомі одеські бізнесмени за сприяння місцевої влади 2011 року. Незаконно приватизувати аеропорт допоміг тодішній міський голова Одеси Олексій Костусєв, відомий своєю антиукраїнською позицією.

У пресслужбі зазначили, що за договором фіктивні інвестори мали внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Однак більшість внесених грошей через дії злочинців стала предметом застави. Банк заблокував кошти, що унеможливило їхнє використання.