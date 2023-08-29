Допоміг мер міста: у захопленні аеропорту "Одеса" підозрюють п'ятьох осіб, — НАБУ

За даними НАБУ, отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного та митного контролю.

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НАБУ і САП викрили злочинне угруповання, яке заволоділо КП "Міжнародний аеропорт "Одеса"" і отримувало його дохід протягом десяти років. З 2012 по 2022 рік група отримала понад 2,5 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

За даними правоохоронців, Одеським аеропортом вартістю 118 млн грн заволоділи два відомі одеські бізнесмени за сприяння місцевої влади 2011 року. Незаконно приватизувати аеропорт допоміг тодішній міський голова Одеси Олексій Костусєв, відомий своєю антиукраїнською позицією.

"Крім того, чиновник вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу. Важливо, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного та митного контролю. Ба більше, 535 одиниць основних засобів із 2488 переданих були аеродромними об'єктами, що забезпечують безпеку польотів і не могли бути відчуженими в принципі", — повідомили у пресслужбі НАБУ.

У пресслужбі зазначили, що за договором фіктивні інвестори мали внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Однак більшість внесених грошей через дії злочинців стала предметом застави. Банк заблокував кошти, що унеможливило їхнє використання.

"Новий термінал побудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі. У результаті реалізації схеми її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн і доходами від його діяльності в сумі понад 2,5 млрд грн", — зазначили у прес-службі НАБУ.

Отже, про підозру в заволодінні майна повідомили:

двом одеським бізнесменам-співорганізаторам схеми — за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК (привласнення і розтрата майна у змові);

Олексію Костусєву — ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК (привласнення майна і службове підроблення);

колишньому виконувачу обов'язків заступника мера Одеси — ч. 5 ст. 191 КК (привласнення майна);

директору ТОВ — ч. 5 ст. 191 КК (привласнення майна).

Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі без права займатися певною діяльністю до трьох років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо народного депутата України ІІІ-ІХ скликань, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.