Переховував від санкцій: НАЗК показало колекцію творів мистецтва Абрамовича на $1 млрд (фото)

Саме ці полотна, як йдеться у повідомленні відомства, бізнесмен вирішив відправити своїй колишній дружині за кілька тижнів до російського вторгнення на територію України.

Приватна колекція творів мистецтва російського бізнесмена Романа Абрамовича, яку він переховував від санкцій, оцінюється майже в $1 млрд. На сайті відомства опубліковані відповідні фото.

Загалом до колекції Абрамовича увійшли 368 творів мистецтва. Твори, як йдеться у повідомленні, мільярдер використовував для уникнення санкційних механізмів. У правоохоронній структурі назвали відкритість інформації найкращим засобом протидії стосовно творів мистецтва, якими володіють підсанкційні особи.

Саме для цього представники НАЗК провели аналіз та зібрали усі відомі твори мистецтва олігарха. Вони представлені в одному переліку на порталі "Війна і санкції".

У НАЗК нагадали, що Роман Абрамович був присутнім на зустрічі, де обговорювались наслідки війни та майбутні санкції. Захід зібрав представників бізнесу та очільника Кремля Володимира Путіна. Саме цю колекцію, як йдеться у повідомленні, бізнесмен вирішив відправити своїй колишній дружині. Це відбулося за кілька тижнів до російського вторгнення на територію України, ймовірно для уникнення наслідків санкцій.

Голова НАЗК Олександр Новіков пояснив, що завдяки відкритій базі творів мистецтва можна запобігти їх обігу у галузі та використанню для обходу санкцій. Мета – вилучення цих артоб’єктів у підсанкційних осіб та їх продаж.

Нагадаємо, 12 серпня на кордоні з Угорщиною у львів'янина вилучили 20 картин, які пенсіонер придбав на аукціоні в Італії. Полотна були написані українськими живописцями минулого століття.