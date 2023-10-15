Випала з багатоповерхівки: в Києві загинула 12-річна дівчинка (фото 18+)

Дівчинка могла випасти з 22 поверху багатоквартирного будинку на Оболоні. Правоохоронці встановлюють всі деталі та проводять першочергові слідчо-оперативні дії.

У неділю 15 жовтня в Києві 12-річна дівчинка впала з багатоповерхівки. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва в Telegram.

"Від отриманих травм дівчинка загинула на місці", — йшлося в повідомленні.

Приблизно о 12:00 до поліції надійшла інформація про виявлення тіла дитини у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака. Правоохоронці встановили, що 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.

Зазначили, що на місце події прибула слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медичні працівники. Правоохоронці нададуть події правову кваліфікацію після встановлення всіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій.

За повідомленням Telegram-каналу "Киевский движ", дитина випала з 22 поверху.

12-річна дівчинка випала з багатоповерхівки

Нагадаємо, 9 жовтня на Троєщині в Києві дві неповнолітні дівчинки стрибнули з недобудованої багатоповерхівки. Вони загинули. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ.

2 жовтня в Києві зведені брат та сестра стрибнули з багатоповерхівки під час прямого ефіру в соціальній мережі. Вони були 2005 та 2006 року народження та перебували в стосунках. Повідомлялося, що вони могли випасти з 24-го поверху багатоквартирного будинку. На одному з записів діти розповіли, що наважилися на суїцид, а на іншому видно, як стрибнути вниз.