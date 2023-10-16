Справа про 2,5 мільярда на приватизації: правоохоронці арештували майно аеропорту "Одеса"

Злочинне угрупування приватизувало аеропорт та протягом десяти років отримувало з нього дохід. Тепер майно, яке включає термінали та корпоративні права, під арештом.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України домоглися арешту майна Міжнародного аеропорту "Одеса". Про це 16 жовтня повідомила пресслужба САП.

"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкта КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності", — йдеться у публікації.

У САП зазначили, що йдеться про будівлю старого терміналу, майно аеропорту у кількості 2488 одиниць та корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент" — 75% прав на ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса". Окрім того, під арештом опинилось приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв.м.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили злочинне угруповання, яке заволоділо Міжнародним аеропортом "Одеса" та протягом десяти років отримувало з нього прибуток. Загалом фігурантам вдалося "заробити" 2,5 млрд гривень. За даними слідства, незаконно приватизувати КП допоміг тодішній мер Одеси Олексій Костусєв.

12 жовтня Фокус з посиланням на НАБУ передавав, що Костусєва оголосили в розшук. Його підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем та службовій фальсифікації.