Між Закарпаттям та Румунією зведуть міст: будівництво вже розпочалося (проєкт, карта)

Планується, що новий міст з’єднає українське село Біла Церква з румунським містом Сигіт до кінця наступного року. Уряди країн планують облаштувати там новий КПП.

Україна та Румунія домовилися побудувати міст, який з’єднає країни та утворить новий пункт пропуску через кордон. Деталями 18 жовтня поділився перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації (ОВА) Мирослав Білецький.

"За підсумками перемовин маємо важливі новини для Закарпаття — підписана міжурядова угода щодо будівництва 261-метрового мосту через річку Тису між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сигіт (Румунія)", — проінформував він.

Населені пункти Біла Церква та Сигіт на мапі Фото: Google Maps / скриншот

Чиновник зазначив, що міст з’єднає Україну та Румунію у межах нового пункту пропуску — "Біла Церква — Сигіт".

"На суміжній стороні будівельні роботи вже стартували, а зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року", — розповів Білецький.

Проєкт моста між селом Біла Церква та містом Сигіт Фото: Мирослав Білецький / Facebook

Він додав, що рішення про будівництво мосту обговорювала на форумі "Відновлення України: Бухарест — 2023", який розпочався 18 жовтня у столиці Румунії.

"Завтра продовжимо роботу, а Закарпаття презентує свій інфраструктурний проєкт", — завірив заступник очільника ОВА.

Інформацію про рішення звести міст між Україною та Румунією також підтвердив у соцмережах прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, мешканці прикордонних населених пунктів Румунії також страждають від російсько-української війни. Безпілотники, запущені ЗС РФ для ударів по порту в Ізмаїлі, неодноразово пролітали над румунськими будинками та падали поблизу кордону.

Після інцидентів, коли на румунські землі падали уламки російських БПЛА, у країні облаштували укриття поблизу кордону. Міноборони країни заявило, що були встановлені два бомбосховища зі збірних бетонних елементів.