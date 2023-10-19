Сніг скасовується: в Україну йде стрімке потепління до +27 градусів (фото)

За інформацією синоптиків, найближчими днями на українців чекають температурні гойдалки. Найтепліше буде в південних і західних областях, проте дощі накриють більшість регіонів.

У найближчі кілька днів в Україні очікується стрімке підвищення температури, а опади у вигляді мокрого снігу поки що відкладаються. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, четвер пройде з комфортною температурою повітря в усіх регіонах, крім Прикарпаття, де випадуть дощі. Середня температура повітря вночі буде низькою, а от удень — 9-14 градусів тепла. У південних областях очікується від 15 до 19 градусів.

До кінця тижня погода може знову змінитися. Якщо раніше на суботу, 21 жовтня прогнозували мокрий сніг і зниження температури, то зараз усе навпаки. Фіксується стрімке підвищення температури повітря.

"Ми якраз перебуватимемо на лінії розподілу холодного і теплого повітря. І ця межа надто тонка, щоб ідеально та ще й заздалегідь спрогнозувати її хитання", — заявила Наталка Діденко.

Прогноз погоди до кінця тижня: чого очікувати

20 жовтня, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт принесе дощі практично на всю територію країни, крім південних областей. При цьому, комфортна температура повітря очікується практично у всіх регіонах.

Чого очікувати від погоди в найближчі кілька днів Фото: Укргідрометцентр

У середньому 12-18 градусів тепла, а на півдні і зовсім потеплішає до +22. Не пощастило в цьому плані північній частині України, де вдень очікується +6...+12 градусів.

У суботу, 21 жовтня, також очікуються температурні гойдалки. Якщо на півночі, зокрема в Чернігівській та Сумській областях, очікується до +10 градусів тепла, то в західних і південних областях температура повітря буде вищою за +22 градуси тепла. В Івано-Франківській та Миколаївській областях, а також у Криму, йдеться про +27.

Чого очікувати від погоди в найближчі кілька днів Фото: Укргідрометцентр

22 жовтня подібна ситуація збережеться, проте на кілька градусів все ж похолодає в більшості областей країни. На півночі навпаки — температура прогріється від +13...+16 градусів тепла.

Чого очікувати від погоди в найближчі кілька днів Фото: Укргідрометцентр

"Але не впадаємо в метеорологічний розпач, за новинами стежимо спокійно, до холодів однаково правильно готуємося, зуби перед холодами обов'язково лікуємо, якщо треба, всі вуличні плани корегуємо відповідно до уточнених прогнозів погоди", — прокоментувала Наталка Діденко найближчі кілька днів.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що Карпати два дні поспіль засипало снігом. Туди прийшла справжня зима. Чорногірський гірського пошуково-рятувальний пост повідомив, що видимість на горі Піп Іван була не більше 30 метрів.