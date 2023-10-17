Похолодання, дощі та сніг: метеоролог розповіла, якою буде погода до кінця жовтня

За словами представниці Гідрометцентру Наталії Птухи, у наступні три доби переважатиме погода без опадів, бо знову на нашу територію почне поширювати свій вплив поле підвищеного тиску, відповідно, опади відступатимуть.

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В Україну прийшло різке похолодання. Також 17 числа у східних областях і 19 числа по всій країні очікуються дощі. Про це повідомила представниця Гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі виданню NV.

"Незважаючи на теплі вихідні, все ж таки наприкінці неділі — в ніч на понеділок ми вже відчули цю прохолоду. Через територію України проходить атмосферний фронт із північного заходу, і, відповідно, маємо досить таки інтенсивні опади практично по всій території України. Зараз атмосферний фронт уже відійшов від західних областей, відходить і від північних, центральних і зміщується на східні та південно-східні. Тому ще у вівторок трішечки буде дощик", — заявила вона.

Однак у час, що залишився, в найближчі три дні очікується переважно безосадова погода, оскільки поле підвищеного тиску знову почне впливати на нашу територію, і, отже, опади зменшаться.

Коли знову буде дощ

За словами синоптика, 19 жовтня вдень з'являться нові опади. Їхній початок очікується на Закарпатті та в Карпатах, де буде невеликий дощ. Ці опади пов'язані з наближенням атмосферного фронту, який рухається з південного заходу і вступить на територію України.

Із 20 до 21 жовтня очікується дощ по всій території України, а в північній частині навіть можливий дощ із мокрим снігом, хоча з приводу мокрого снігу залишаються деякі сумніви, але ймовірність його зберігається. Цей період характеризуватиметься зіткненням холодної повітряної маси з півночі і теплої з півдня. Територія України опиниться між цими двома повітряними масами. У цей час фронт проходитиме через нашу територію і розділятиме зазначені повітряні маси.

Тож буде доволі значний контраст температур: на півдні й до +20 градусів може сягати температура повітря, тоді як на півночі 20-21 жовтня буде +7...+14.

"Відповідно, ось такі значні контрасти температур можуть спричинити досить інтенсивні опади. І якщо більше ось ця холодна повітряна маса з півночі надійде на нашу територію, тоді по цій північній частині території України може бути і мокрий сніг. Велика ймовірність мокрого снігу для північного сходу — Сумщини, Чернігівщини. Надалі снігу не передбачається в жовтні за розрахунками на сьогодні. Якщо все ж таки переважатиме тепло з півдня, відповідно, буде тільки дощ", — зазначила Наталія Птуха.

Вночі 20 жовтня у південній та східній частинах, а вдень 21-го жовтня на півдні країни залишається погода без істотних опадів, навіть сонячні прояснення можуть бути.

Яка буде температура

Температура в західних і північних областях 20-го жовтня вночі +2...+8 градусів, удень +5...+11, у Карпатському регіоні +12...+15. 21-го жовтня в нічні години вже зовсім прохолодно, від +4 тепла до -2 морозу навіть, а вдень +1...+7 тепла. Досить прохолодно і, відповідно, треба мати це на увазі. Решта території 20 жовтня вночі +7...+14, у східних областях +1...+6 градусів, а вдень +11...+17, на півдні до +21. Досить значні контрасти, відповідно, через це у нас можуть бути досить інтенсивні опади. Тому, в принципі, акцент якраз на кінець тижня, коли буде ось така динамічна синоптична ситуація. А до того досить спокійно, без надзвичайних подій.

Температура повітря зараз доволі низька, тому варто подумати про теплий одяг. У найближчі 3-4 дні вночі температура коливатиметься в межах +2...+8 градусів, і в деяких місцях навіть може опуститися до 0...-2 градусів, за винятком південних областей. У Карпатах вночі температура може впасти навіть до -4 градусів. Удень очікується тепло в межах +7...+13 градусів, на півдні — +12...+18 градусів. Такі погодні умови протримаються в найближчі три дні, але вже в четвер і п'ятницю очікується зміна погоди.

Погода в Києві

У столиці синоптична ситуація відповідатиме загальному прогнозу по Україні. У найближчі кілька днів очікується відсутність опадів. Вдень температура повітря становитиме близько +10 градусів, а вночі опуститься до +3 градусів. Однак 20 жовтня очікується невеликий дощ і зміна температури. До ночі 20 жовтня термометри покажуть уже +6 градусів, тоді як удень температура, навпаки, трохи знизиться і становитиме +8 градусів.

21 жовтня очікується дощ у Київській області, і ймовірність мокрого снігу залишається. Остаточне переважання або інтенсивного холоду з півночі, який може спричинити випадання снігу, або теплішої погоди з півдня, супроводжуваної дощами, залежить від обставин. Температура повітря в цьому регіоні залишиться доволі низькою: вночі на 21 жовтня очікується близько +2 градусів, а в денні години навіть +4 градуси.

На фінальний тиждень жовтня спостерігається тенденція до помірної погоди, хоча залишаються можливими опади. У разі їх виникнення, вони, ймовірно, будуть менш сильними порівняно з 20-21 жовтня. Температурні показники також можуть трохи підвищитися, хоча значних змін очікувати не варто, враховуючи, що осінь все ще на піку. Однак точні цифри поки що складно передбачити, оскільки зараз триває перехідний період, у процесі якого атмосферні умови пристосовуються до зимового режиму, і наближається холодний сезон. Унаслідок цієї перебудови синоптичні процеси стають доволі динамічними, і прогноз може змінюватися майже щодня.

Нагадаємо, військовий оглядач і редактор "Військового Фокусу" Ігаль Левін повідомив, що погані погодні умови не зупинять контрнаступальні дії Збройних сил України, які наразі тривають досить успішно.