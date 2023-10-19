Серія трагедій у Кривому Розі: три людини наклали на себе руки за одну ніч, — соцмережі

Двоє чоловіків звели рахунки з життям із невідомих причин, а 21-річна дівчина наклала на себе руки після сварки з чоловіком.

У ніч на 19 жовтня у Кривому Розі сталася серія трагічних подій, коли троє людей у різних районах міста вчинили самогубство. Інформація про це з'явилася в місцевому Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".

Так, рано вранці 20-річний молодий чоловік скоїв самогубство, повісившись на дитячому майданчику в Покровському районі. Поки не зрозуміло, що могло спонукати молодого криворіжця на такий відчайдушний вчинок.

Другий випадок стався в Тернівському районі, де чоловік викинувся з вікна багатоповерхового будинку і помер від отриманих травм. Причина цієї трагедії також залишається загадкою.

Третя смертельна трагедія сталася в Зарічному мікрорайоні Кривого Рогу, де 21-річна дівчина наклала на себе руки, повісившись на турніку над дверима після сварки з чоловіком.

Реакція поліції

Слід зазначити, що офіційні коментарі поліції наразі відсутні, і інформація про ці події була поширена тільки через соціальні мережі та місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, 2 жовтня в Києві вчинили самогубство зведені брат і сестра. Вони транслювали свій стрибок із 24 поверху в соцмережах і скинули відео в сімейний чат.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що зведені брат і сестра виховувалися у великій родині в місті Березань Київської області. Місцева жителька припустила, що загиблий хлопець протягом двох років "вживав якісь речовини".

Як виявилося, дату своєї загибелі підлітки Вова і Віка вибрали не випадково — цього дня був день народження дівчини.