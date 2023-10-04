"Морально не вивозили": подробиці самогубства брата й сестри у Києві (фото)

Щоб покінчити життям підлітки приїхали до Києва, де винайняли квартиру у багатоповерхівці на Лівому березі. Усі свої дії вони знімали на відео.

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У Києві з 24 поверху на Лівому березі 2 жовтня вистрибнули 17-річна дівчина та 18-річний хлопець. Своє самогубство вони записали на відео і планували його заздалегідь. Для цього приїхали у столиці і орендували квартиру. Про подробиці трагедії пише OBOZREVATEL.

Виховувалися у названій родині

17-річна Віка та 18-річний Вова були зведеними братом і сестрою і виховувалися у великій названій родині Бордунів в місті Березань Київської області. Всього в сім'ї, кажуть, виховується десятеро дітей.

"Вони жили у великому будинку, там у кожного з названих дітей є своя кімната. Цей Вова давно був таким дивним, він останнім часом ходив у темному широкому одязі. А років зо два тому він почав вживати якісь речовини, це було видно по ньому", – розповідає одна з місцевих мешканок.

Хлопець закінчив школу та навчався у місцевому училищі.

Про Віку знайомі відгукуються добре, дівчина навчалася в 11 класі, завжди була позитивною і мала на меті після закінчення школи вступити до вишу і навіть почала відкладати гроші на своє навчання.

Зведений брат "підсадив" на заборонені речовини

Близько пів року тому знайомі стали помічати, що Віка змінилася. Вона стала частіше з'являтися разом із Вовою і вдягатися так само як і він — в широкий одяг здебільшого чорного кольору. Зник і її позитив.

Багато хто був упевнений, що зведений брат "підсадив" і її на заборонені речовини.

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Одна зі зведених сестер загиблих в Instagram прокоментувала їхню загибель і написала, що вони "морально не вивозили".

"Давай поки не будемо про це, я все потім поясню, просто знай, що вони морально не вивозили", – написала вона одному з користувачів.

Також дівчина написала, що зараз у її родині переживають цю трагедію і не хочуть ні з ким говорити на цю тему.

Винайняли квартиру на 10-му поверсі

Щоб покінчити життям підлітки приїхали до Києва, де винайняли квартиру на 10 поверсі у багатоповерхівці на Лівому березі. Усі свої дії вони знімали на відео.

Віка і Вова гуляли Хрещатиком, були на Поштовій площі, розповідали, що займалися сексом і знімали все це на відео, щоб, як сказала Віка "лишилося щось добре".

"Ми вдвох… обіймаємось, нюхаємо, проводимо час разом. Зараз ще "доріжку" дам – і буде добре. Я навіть рада, що так відбувається, що я з Вовою, а не з кимось іншим", – коментує на відео дівчина.

Також підлітки не приховували, що вживали заборонені речовини і фільмували це на відео. На кадрах видно, що вони виглядають дивно.

Потім Віка і Вова піднялися на 24-й поверх, виставили камеру і стрибнули вниз.

Нагадаємо, що у Києві біля гаражів знайшли тіло ексочільника Херсонської ОВА Геннадія Лагути. Поліція розслідує випадок як самогубство.

Раніше повідомлялося, що у гуртожитку вишу у Вінниці пролунав вибух. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею 115 частина 1 (умисне вбивство) з відміткою про самогубство.