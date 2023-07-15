У гуртожитку вишу у Вінниці пролунав вибух: поліція відкрила справу про самогубство, — ЗМІ

За попередніми даними, вибухнув предмет не військового походження. Загинув 39-річний чоловік, який проживав у гуртожитку і робив там ремонт.

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У ніч на 15 липня стався вибух у гуртожитку Вінницького національного аграрного університету. Про це повідомила офіційний представник Національної поліції Вінницької області Заріна Маєвська, передає "Суспільне".

Унаслідок вибуху одна людина загинула. Попередньо, вибухнув не військовий арсенал.

"Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній із кімнат гуртожитку. Прибувши на місце події, було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у цій кімнаті й одночасно проводив там ремонтні роботи", — розповіла Заріна Маєвська.

За словами представниці, більше ніхто не постраждав. Людей було евакуйовано. Після завершення всіх слідчих дій, їм вдалося повернутися до своїх кімнат.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею 115 частина 1 (умисне вбивство) з відміткою про самогубство.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що у Вінницькій області двоє учнів восьмого і п'ятого класу підпалили кабінет директора. Діти також розбили меблі та техніку.