170 тисяч дуже мало: у Києві пропонують жорсткіше карати за "неправильні" балкони

Зараз, за словами очільниці Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марини Соловйової, штраф для фізичної особи становить 1700 гривень. Проте, вона наголошує, що "в розрізі шкоди, яка завдана місту, це дуже мало".

У Києві планують підвищити розміри штрафів за самовільне встановлення балконів на історичних будівлях. Про це в коментарі для Liga.net повідомила голова Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Вона наголосила, що спершу власнику приміщення виносять розпорядження, якщо він його не виконує – накладають штраф.

Нині штраф для фізичної особи становить 1700 гривень, а для юридичної – від 17 000 до 170 000. Соловйова додала, що зараз опрацьовується зміни до законодавства про охорону культурної спадщини, де мають бути збільшені суми штрафів.

"Ми ж розуміємо, що в розрізі шкоди, яка завдана місту, це дуже мало, адже ми втрачаємо пам’ятку", — йдеться у повідомленні.

Також Соловйова розповіла, що у 2017 році Радою Європи було прийнято Нікосійську конвенцію, котра регулює кримінальну відповідальність за знищення пам'ятників. Конвенція набуде чинності, якщо її ратифікують п'ять країн, три з яких є європейськими. Україна також серед підписантів конвенції, однак досі її не ратифікувала.

"Ми звертаємося до Верховної Ради, щоб конвенція була ратифікована Україною. Тоді ми зможемо внести до Кримінального кодексу такі статті, які означатимуть невідворотність покарання за знищення пам'яток", — наголошує Соловйова.

Вона зазначила, що зараз у Департаменті культурної спадщини на увесь Київ всього три інспектори. За її словами, це дуже мала кількість працівників.

"Тому я зараз прошу КМДА про збільшення штату, щоб було не три, а хоча б 7-8 інспекторів — тоді б ми встигали вчасно реагувати. Також обговорюємо ідею про громадських інспекторів, це була б велика допомога", — каже очільниця Департаменту.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що Кабінету міністрів пропонують встановити за порушення комендантської години клубами та ресторанами штрафи за факт першого порушення на рівні від 34-170 тис. грн, повторного – від 340 до 680 тис. грн.