Україна
Бронеавтомобіль "Новатор" від ТОВ "Українська бронетехніка" захистив екіпаж від вибуху протитанкової міни
Під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків СБА "Новатор" виробництва ТОВ "Українська бронетехніка" наїхав на протитанкову міну. В авто був екіпаж в повному складі й всі залишилися живі, розповіли представники "Української бронетехніки" у Facebook.
"Авто зазнало суттєвих ушкоджень. Але бронекапсула витримала підрив, залишилася неушкодженою та зберегла життя наших військових", — зазначили у компанії.
В "Українській бронетехніці" розповіли, що на сьогодні бронеавтомобіль евакуйовано та передано їх сервісній бригаді. Там вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити "Новатор" та повернути бійцям на фронт.
"Працюємо на Перемогу!" — запевнили представники компанії.