"Найтепліший день": синоптикиня розповіла, якою буде погода в неділю

За інформацією синоптикині, на українців у неділю очікує найтепліший день у найближчій перспективі. У Києві обіцяють до +20 градусів.

Погода в Україні сьогодні, 22 жовтня, переважатиме суха, лише в західних областях пройдуть дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у неділю українців очікує "найтепліший день у найближчій перспективі".

"Потім також не буде аж якогось холоду", — наголошує Діденко.

Максимальна температура повітря в неділю становитиме +16+23 градуси, на півдні — +22+28 градусів.

Дощі метеорологиня пообіцяла лише в західних областях України.

Прогноз температури повітря на неділю 22 жовтня

Якою 22 жовтня буде погода в столиці

За словами Діденко, у Києві 22 жовтня опадів не передбачається. Температура — до +20 градусів.

Як зазначила синоптикиня, надалі буде прохолодніше, але помірно.

"Єдине, що стримуватиме прогрівання повітря, — класичні осінні тумани. Видимість знижуватиметься", — каже метеорологиня.

У Карпатах також потеплішало

Нагадаємо, 17 жовтня Чорногірський гірського пошуково-рятувальний пост повідомив, що одну з найвищих вершин Українських Карпат гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом.

Тоді температура повітря становила -6 градусів. Нині ж показник термометра на горі Піп Іван Чорногірський піднявся до +6°С.

Гора Піп Іван 22 жовтня

Станом на 08:10 22 жовтня на вершині хмарно з проясненнями, вітер західний, 10 м/с.

Нагадаємо, військовий оглядач і редактор Військового Фокусу Ігаль Левін повідомив, що погані погодні умови не зупинять контрнаступальні дії Збройних сил України, які наразі тривають досить успішно.