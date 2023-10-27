2 млн гривень за неіснуючі роботи: голову НСЗУ підозрюють у службовій недбалості (фото)

За даними слідства, у квітні 2022 року було надіслано заявку щодо адміністрування центральної бази даних, однак у результаті нічого не було зроблено. Відомство очолює Наталія Гусак.

Правоохоронці повідомили про підозру голові Національної служби здоров'я України (НСЗУ) у службовій недбалості. Сума збитку може перевищувати 2 мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора 27 жовтня.

За даними слідства, ще у квітні минулого року на замовлення НСЗУ одне зі спеціалізованих державних підприємств виконувало роботи з адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я.

"За результатами виконання цих робіт держпідприємством складено акт здачі-приймання послуг, до якого включено всі роботи згідно з договором та відомості щодо певного обсягу робіт, які фактично не виконувалися. Голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору", — йдеться в повідомленні.

У результаті з бюджету витратили понад два мільйони гривень, які були спрямовані на роботи, але за фактом вони не виконувалися.

Голову НСЗУ підозрюють у службовій недбалості Фото: Офіс генерального прокурора Голову НСЗУ підозрюють у службовій недбалості Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи голови НСЗУ. Там знайшли певні документи та речові докази. В Офісі генерального прокурора ухвалюють рішення щодо обрання запобіжного заходу.

В ОГПУ не називають ім'я обвинуваченої, проте з листопада 2021 року головою Національної служби здоров'я України є Наталія Гусак. Вона й зображена на опублікованих фотографіях.

Голову НСЗУ підозрюють у службовій недбалості Фото: НСЗУ

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що київська чиновниця була адміністратором Telegram-каналу колишнього прем'єра Миколи Азарова. У прокуратурі розповіли, що підозрювана в державній зраді працювала начальником організаційного відділу однієї з райдержадміністрацій столиці.