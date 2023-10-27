2 млн гривень за неіснуючі роботи: голову НСЗУ підозрюють у службовій недбалості (фото)
За даними слідства, у квітні 2022 року було надіслано заявку щодо адміністрування центральної бази даних, однак у результаті нічого не було зроблено. Відомство очолює Наталія Гусак.
Правоохоронці повідомили про підозру голові Національної служби здоров'я України (НСЗУ) у службовій недбалості. Сума збитку може перевищувати 2 мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора 27 жовтня.
За даними слідства, ще у квітні минулого року на замовлення НСЗУ одне зі спеціалізованих державних підприємств виконувало роботи з адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я.
"За результатами виконання цих робіт держпідприємством складено акт здачі-приймання послуг, до якого включено всі роботи згідно з договором та відомості щодо певного обсягу робіт, які фактично не виконувалися. Голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору", — йдеться в повідомленні.
У результаті з бюджету витратили понад два мільйони гривень, які були спрямовані на роботи, але за фактом вони не виконувалися.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи голови НСЗУ. Там знайшли певні документи та речові докази. В Офісі генерального прокурора ухвалюють рішення щодо обрання запобіжного заходу.
В ОГПУ не називають ім'я обвинуваченої, проте з листопада 2021 року головою Національної служби здоров'я України є Наталія Гусак. Вона й зображена на опублікованих фотографіях.
Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що київська чиновниця була адміністратором Telegram-каналу колишнього прем'єра Миколи Азарова. У прокуратурі розповіли, що підозрювана в державній зраді працювала начальником організаційного відділу однієї з райдержадміністрацій столиці.