Дружина заступника голови Нацполіції Тишлека міняла паспорт громадянки РФ, — ЗМІ (документ)

За словами журналістів, до них до рук потрапив документ, з огляду на який можна зробити висновок, що 2005 року Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки РФ, що і було зроблено.

Дружина заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека Олександра Балакай 2005 року подавала заяву в російські держоргани на заміну паспорта громадянки РФ. Про це повідомляє портал "Цензор.Нет".

Також повідомляється, що у 2015-2017 роках вона регулярно їздила в Росію і в окупований РФ Крим.

Журналісти заявили, що до їхніх рук потрапив документ, з огляду на який можна зробити висновок, що 2005 року Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки РФ, що і було зроблено. Саме цей паспорт, згідно з розслідуванням Bihus.info, досі залишається дійсним.

Крім того, як сказано в матеріалі, також Балакай у липні 2014 року відвідувала окупований Крим і територію Російської Федерації. Так, Балакай виїжджала в Джанкой, 10.07.2014, а 20.07.2015 з'явилася в Шереметьєво. Також у листопаді 2015 року вона відвідувала Брянськ, а в липні 2017 року знову їздила в окупований Крим (виїзд 21.07.2017 Перекоп, виїзд 04.08.2017 Армянськ).

Дмитро Тишлек попросив ДБР провести розслідування: що відомо

Як повідомляють "Українські новини", Тишлек звернувся до ДБР із проханням перевірити оприлюднену Bihus.Info інформацію щодо російського паспорта у своєї дружини. За його словами, журналісти викривили факти про його сім'ю. Описані ситуації були доповнені суб'єктивними судженнями, а опубліковані дані не мають нічого спільного з реальністю.

"Тому я ініціюю розслідування — відповідну заяву вже подав до Державного бюро розслідувань. Прошу перевірити всі дані, озвучені в медіа та всебічно їх оцінити", — заявив Тишлек.

Розслідування Bihus.Info: що розповіли журналісти

У розслідуванні видання Bihus.Info, опублікованому 26 жовтня, стверджували, що дружина Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто сім'ї партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.