Погода розлютилася: у Києві падають дерева, є загиблі, служби в посиленому режимі (відео, фото)
Сильний дощ і шквальний вітер, за прогнозами синоптиків, очікуються у столиці та багатьох регіонах України протягом усього 28 жовтня.
Синоптики прогнозують, що протягом усього дня 28 жовтня йтиме сильний дощ, а пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Енергетики ДТЕК переведені в посилений режим роботи в Києві, Київській та Донецькій областях, оскільки ліквідація наслідків негоди почалася вже в ніч на 28 жовтня.
"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтеся до ліній електропередач", — повідомили в компанії.
Оголошено другий, або помаранчевий, рівень небезпеки.
Яка ситуація в Києві та області
У Києві від ранку 28 жовтня вирує сильний вітер із поривами до 23 м/с і йде дощ. За кілька годин негода наробила в столиці та передмісті чимало лиха — повалено дерева, в деяких місцях знесло бетонні паркани, зірвало та віднесло зупинки громадського транспорту, винесло на проїжджу частину захисні конструкції прибудинкових смітників тощо. Спостерігається довільне переміщення незакріплених наземних об'єктів.
За повідомленням КМДА, загинули двоє чоловіків 65 і 35 років, на яких упали дерева. Семеро киян дістали травми і переломи, п'ятеро госпіталізовані, двоє отримали медичну допомогу на місці. В однієї з травмованих жінок важка травма хребта.
Загалом у Києві та області зафіксовано вісім випадків падіння дерев на проїжджу частину, одне дерево впало на трамвайні колії.
Пошкоджено один житловий будинок, три кіоски та чотири авто.
Що відбувається в Україні
Станом на 13:00 28 жовтня понад 780 населених пунктів в Україні залишаються без світла. Загалом проблеми з енергопостачанням виникли, як повідомив глава МВС Ігор Клименко, у 12 регіонах. Найгірша ситуація у Хмельницькій, Рівненській та Львівській областях.
Служби ДТЕК, переведені в посилений режим, попереджають про можливі відключення світла через негоду. Через пориви вітру можуть падати дерева, обриватися лінії електропередач. Наразі зафіксовано понад 250 повалених дерев, 100 з яких уже розпиляно та прибрано.
Правила безпеки під час поривів вітру
Нацполіція радить жителям дотримуватися простих правил безпеки:
- намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
- тримайтеся якомога далі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно зачиняйте вікна, двері, горища в будинках;
- приберіть із балконів і лоджій незакріплені предмети, які можуть упасти на вулицю.
Нагадаємо, Фокус писав, як влітку погода в Києві також здивувала, наробивши біди. Гроза і сильний вітер знеструмили частину районів столиці. У місті автомобілі не могли вільно рухатися дорогами, а в деяких районах було відсутнє електропостачання.
Крім того, Фокус повідомляв, що 25 травня блискавка влучила в будинок, а сушею пронісся смерч. Рясний дощ залив Одесу, а жителі кількох населених пунктів області помітили стрімкий вихор.