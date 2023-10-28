Троє загиблих і 10 поранених: які наслідки шторму в Україні (фото, відео)

Сильні вітри пошкодили дахи будинків, вуличні стовпи, зупинки транспорту та сотні дерев. По всій країні електрики та комунальні служби усувають наслідки негоди.

Дощ і пориви вітру, які часом сягали 30 метрів на секунду, накоїли чимало лиха в Києві. За інформацією столичної міської військової адміністрації, станом на вечір 28 жовтня в місті через падіння дерев загинули двоє чоловіків віком 65 і 35 років. Про ще одного загиблого внаслідок негоди, 61-річного чоловіка, стало відомо у Фастівському районі Київщини.

Ще вісім осіб у столиці отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Через стихію пошкоджено три кіоски, два житлових будинки, ще в 17 будинках є пошкодження даху. Сильний вітер повалив один рекламний банер і вісім небезпечних конструкцій, зламав 203 дерева і ще 103 пошкодив. Десятки дерев упали на проїжджу частину, ще три — на трамвайні колії. Також дерева, що падали, і великі гілки пошкодили 10 автомобілів. В одній із машин, на яку впало дерево на проспекті Берестейський, перебував чоловік. Він відмовився від госпіталізації.

О 09:13 годині, в Обухові, внаслідок сильного вітру, дерево впало на автомобілі, що рухалися дорогою. Водій одного з транспортних засобів отримав незначні тілесні ушкодження, йому надали медичну допомогу.

Для ліквідації наслідків негоди задіяли всі оперативні служби.

Наслідки шторму 28 жовтня в регіонах України

У Харкові буря повалила 78 дерев і 74 великі гілки. Падіння гілок і цілих стовбурів зафіксовано в різних районах міста. Також через негоду сталося 32 випадки пошкодження дахів, з яких п'ять уже відремонтували, 27 обривів проводів АТ "Харківобленерго" і 20 — КП "Міськсвітло". Бригади СКП "Харківзеленбуд", КП "Харківблагоустрій" та інші служби оперативно усувають наслідки негоди, розпилюють і вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі.

За інформацією "Харківобленерго", через негоду частково знеструмлено селище Безлюдівка Харківського району, місто Вовчанськ, село Бірки Чугуївського району, є відключення в Богодухівському районі.

У Полтаві через сильні пориви вітру також зафіксовано падіння рекламних конструкцій, огорож, обрив ліній електропередач і пошкодження дахів на будинках.

У телеграм-каналах Вінниці очевидці публікують фото і відео зі зламаними бігбордами, дитячими майданчиками, всипаними зламаними гілками, і парканами, що впали.

У Дніпрі на вулиці Ягеля вітер зламав аварійне дерево, яке розчавило автомобіль, що стояв під ним. За словами місцевих жителів, мешканці будинку дзвонили телефоном на гарячу лінію міськради протягом кількох років і просили спиляти аварійне дерево. Однак, крім нанесення фарби на дерево, жодних дій не було.

"Три роки писали в різні інстанції і нуль реакції. У результаті коли дерево впало на машину, вони одразу приїхали і почали його пиляти", — поскаржилася дніпрянка.

У Львівській області через сильний вітер і дощі повністю або частково знеструмленими виявилися 132 населені пункти. Для ліквідації наслідків задіяли 240 фахівців "Львівобленерго" та 84 одиниці техніки.

У Житомирі та області негода призвела до падіння дерев, причому й на транспортні засоби, пошкодження балконних рам і дахів. На одному з будинків міста через сильний вітер навіть посипалася плитка.

У передмісті Черкас сильний вітер зніс зупинку і зламав великий рекламний борд біля дороги.

За свіжою інформацією ДСНС України, співробітники відомства 231 раз виїжджали на виклики на всій території України, під час яких розпиляно та прибрано 353 повалених дерев.

Наразі на території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1880 населених пунктів у 16 областях. Це Київська, Полтавська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Львівська, Донецька, Харківська, Івано-Франківська та Вінницька. До відновлення електропостачання залучено бригади Укренерго.

Кількість поранених унаслідок падіння дерев по Україні наразі — 10 осіб.

Фото: ДСНС

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