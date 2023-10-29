Нардеп Микола Тищенко підтвердив напад на нього у Львівській області (фото)

За словами Миколи Тищенка, він приїжджав на Львівщину, щоб боротися з рейдерами, які незаконно виселяють літніх людей з їхньої житлоплощі.

Народний депутат Микола Тищенко заявив про напад на нього у Львівській області. Про це він написав у своєму Facebook.

"До мене на приймальню "ТСК Нацресурс" звернулися працівники та пацієнти пансіонату, бабусі та дідусі з важкими хворобами, з проханням захистити їх від рейдерського захоплення, погроз життю та виселення на вулицю", — повідомив депутат.

За його словами, у Брюховичах невідомі люди незаконно захопили 2 гектари комунальної землі, підробили документи, а тяжкохворих людей хочуть виселити.

"На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника "Укри" і... співробітником Інтерполу. Він поводився дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію і всіх присутніх. Публічно залякував і погрожував жінкам, працівницям пансіонату", — написав Тищенко.

Після цього, за його словами, чоловік ударив його в присутності поліції, тому депутат написав заяву в поліцію.

Крім того, він опублікував заяви від постраждалих людей похилого віку, яких нібито виселяли на вулицю.

Нардеп Микола Тищенко підтвердив напад на нього у Львівській області Нардеп Микола Тищенко підтвердив напад на нього у Львівській області Нардеп Микола Тищенко підтвердив напад на нього у Львівській області

Напад на Миколу Тищенка: що відомо

У Львівській області напали на народного депутата Миколу Тищенка (виключений із фракції "Слуга народу").

"Учора близько 19:00 Микола Тищенко звернувся із заявою до поліції. За словами нардепа, напад стався в селищі Брюховичі. Невідомий чоловік ударив його кулаком у ділянку шиї та погрожував фізичною розправою", — говорить джерело.

Також у джерелі заявляють, що цей факт зареєстровано в ЄРДР за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Чоловікові, який напав на Тищенка, загрожує покарання у вигляді виправних робіт на один рік.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України сталася бійка між депутатами Олексієм Гончаренком та Миколою Тищенком. Гончаренко нібито запропонував правки про повернення вилат для військових у тилу, про збільшення виплат військовим і про соціальне забезпечення військових. Однак його пропозиції було відхилено. Тищенко звинуватив Гончаренка у зв'язках із "Партією регіонів" і образив його, назвавши "півнем з Одещини". Під час боротьби Тищенко порвав Гончаренку штани.