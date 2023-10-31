"Стали більш критичними": в Україні знизилася довіра до телемарафону, — опитування (інфографіка)

За даними соціологів, за останні майже півтора року в Україні відзначається падіння рівня довіри до централізованого мовлення та органів центральної влади

У період із 30 вересня до 13 жовтня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології провів власне всеукраїнське опитування громадської думки щодо рівня довіри до інституцій та організацій у країні. Результати дослідження показали, що українці втрачають довіру до національного телемарафону "Єдині новини". У вівторок, 31 жовтня, результати опитування було опубліковано на сайті КМІС.

Жовтневі настрої українців порівнюються з результатами аналогічного опитування громадської думки, яке було проведене КМІС 17 місяців тому, у травні 2022 року.

"Хоча телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% поменшало тих, хто йому довіряє (натомість із 12% до 39% побільшало тих, хто йому не довіряє)", — ідеться в пресрелізі КМІС.

Результати опитування прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, зазначивши, що "українці у своїх поглядах порівняно з періодом початку вторгнення стали більш критичними".

"Примітне ставлення до телемарафону "Єдині новини". Як бачимо, у травні 2022 року більшість довіряли йому, а влітку 2022 року в іншому опитуванні КМІС 65% українців відповіли, що діяльність телемарафону наразі є вдалою ініціативою, яка сприяє згуртуванню українців і формуванню спільної точки зору на події. Зараз ми бачимо зниження довіри, хоча й не настільки критичне. Однак у будь-якому разі нинішня динаміка показує запит громадськості на переосмислення функціонування телемарафону і за нинішніх показників довіри є вікно можливостей для здійснення схвалюваних громадськістю трансформацій", — зазначив Грушецький.

Довіра до окремих інститутів

Під час опитування соціологи з'ясовували також ставлення українців до ЗСУ, волонтерів, президента, уряду, парламенту і місцевої влади.

Порівняно з травнем 2022 року довіру населення зберегли ЗСУ та волонтери.

ЗСУ довіряють:

жовтень 2023 року — 94%;

травень 2022 року — 98%.

Довіра до волонтерів за цей період не змінилася. Обидва опитування показали стабільну довіру на рівні 87%.

Також залишилася незмінною і довіра до місцевої влади. Як і 2022 року, їй довіряє рівно половина опитаних.

При цьому кредит довіри до центральної влади в Україні істотно знизився:

президент — зниження на 15%;

Кабінет міністрів — мінус 35%;

Верховна Рада — падіння на 37%.

Важливо зазначити, що Володимиру Зеленському вдалося загалом зберегти позитивний баланс довіри, тоді як довіра до парламенту та уряду скотилася в негативний баланс.

Наскільки українці довіряють або не довіряють інституціям та організаціям Фото: КМІС

В опитуванні взяли участь 2007 повнолітніх респондентів, які мешкають на момент опитування в усіх регіонах України, крім АР Крим та інших тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, українці бачать позитивні зрушення в боротьбі з корупцією. Більшість опитаних вважають, що ситуація в Україні свідчить про реальні спроби змінити становище.

Раніше повідомлялося, що 45% громадян говорять про дискримінацію в Україні за мовною ознакою. За результатами опитування з'ясувалося, що, крім мовної дискримінації, 34% громадян відзначають дискримінацію за гендерною ознакою.