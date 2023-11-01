СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників Дубінського через організацію схеми для ухилянтів

За даними правоохоронців, частину документів, необхідних для "втечі клієнтів", нардеп зберігав у свого колишнього помічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича.

Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки у спільників народного депутата України, який причетний до незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, нардеп організував протиправний механізм і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

"Задокументовано, що таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини", — додають у повідомленні.

СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата, який організував схему для ухилянтів СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата, який організував схему для ухилянтів

За наявними даними правоохоронців, частину документів, необхідних для "втечі клієнтів" за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника — депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича.

Наразі правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності організатора та учасників цього злочину.

СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата, який організував схему для ухилянтів

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів схеми. Серед адрес проведення слідчих дій — офіс громадської організації, де розташована приймальня нардепа", — зазначають в СБУ.

СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата, який організував схему для ухилянтів

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва прокуратури.

Обшуки у нардепа Дубінського: деталі

1 листопада в народного депутата Олександра Дубінського правоохоронці проводять обшуки.

За інформацією джерела видання "РБК-Україна", правоохоронці перевіряли можливу причетність нардепа до організації незаконного переправлення рідні своєї співмешканки через кордон України у змові з іншими особами.

Спершу нардеп підтвердив обшуки Службою безпеки України.

"Я звичайно розумію, що Володимир Олександрович (Зеленський, — ред.) по стелі бігає, хоче знайти втрачені 20% довіри українців, але поспішаю повідомити, що довіри до Зеленського у мене немає, як у більшості українців, тому відправляти ручних ДБРівців з обшуками для того, щоб знайти цю довіру треба не до мене, чи не до когось іншого", — сказав Олександр Дубінський.

Проте пізніше він заявив, що нібито інформацію про обшуки є фейковою. За його словами, минула година після того, як українські ЗМІ почали публікувати інформацію щодо обшуків.

"Я б сказав, ці обшуки я проводжу із філіжанкою кави, прогулюючись і думаючи про те, що ця влада дуже погано скінчить, тому що замість докладання зусиль з очищення себе від корупції, — додав Дубінський.

Нагадаємо, 26 липня нардепа Олександра Дубінського, який виїхав з України нібито супроводжувати хворого батька, помістили в обіймах дівчини у Барселоні. 3 серпня стало відомо, що СБУ та ДБР проводять обшуки в одного з нардепів, аби перевірити обставини та законність його виїзду з України під час війни. За повідомленням ЗМІ, мова йшла про нардепа Дубінського.