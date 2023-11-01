"Виїжджати треба автотранспортом": ДБР опублікувало аудіозапис у справі Дубінського (відео)

За інформацією слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини.

Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис у межах розслідування справи про незаконне переправлення громадянина через кордон, пов'язаної зі справою нардепа. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними видання "УП", йдеться про народного депутата Олександра Дубінського.

"Аудіозапис, на якому народний депутат інструктує родича своєї співмешканки, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію", — йдеться в повідомленні ДБР.

За даними слідства, депутат у змові з іншими учасниками організував нелегальний перетин кордону для брата своєї співмешканки.

Дозвіл на виїзд родич отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання громадської організації "Медіаоборона".

Виявилося, що насправді чоловікові за вказівкою Дубінського належало прибути до Кишинева, де він мав очікувати на подальші інструкції щодо перевезення особистого ексклюзивного автомобіля (згідно з інформацією з джерела УП, йдеться про Toyota Land Cruiser 200) представника народу з міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії, Відня.

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації чиновників і депутатів.

А 9 серпня народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру від генерального прокурора через свій виїзд за кордон. Депутата підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих даних до офіційних документів для подальшого виїзду за кордон нібито для супроводу хворого батька.

Раніше повідомлялося, що 3 серпня в СБУ поінформували, що спільно з ДБР проводять обшуки в одного з народних депутатів. У ЗМІ писали, що йдеться про Дубінського. За даними слідства, парламентарій здійснював поїздку за межі України, нібито для супроводу на лікування за кордоном свого батька. Однак виявилося, що батько депутата виїжджав і повертався самостійно, без фактичного супроводу сина.