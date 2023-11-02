Європа виділить Україні гроші на два проєкти відновлення: що саме профінансують

Європа надсилає Україні 450 мільйонів євро на два проєкти з відновлення водопостачання та фінансування критичної соціальної галузі.

Європейський інвестиційний банк надасть Україні 450 мільйонів євро на два проєкти відновлення. Про це повідомили в пресслужбі Мінінфраструктури.

Вже відомо, коли затвердять і як саме надійдуть кошти.

Допомогу очікують у вигляді траншів. Два перших по 100 мільйонів євро можуть затвердити до кінця 2023 року.

Куди спрямують кошти

Гроші розподілять між двома проєктами: Ukraine Recovery III FL (250 мільйонів євро), який спрямований на фінансування критично важливої соціальної та міської інфраструктури, а також проєкт Ukraine Water Recovery FL отримає 200 мільйонів євро. Останній проєкт має інвестувати у критично важливу водну інфраструктуру в районах, які безпосередньо постраждали від війни або в яких проживає значна кількість переселенців.

Йдеться про відновлення водопостачання та водовідведення, включаючи заходи, спрямовані на подолання наслідків руйнування Каховської дамби.

Гроші від ЄІБ виділяються в межах співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, що підписаний 21 червня 2023 року. Меморандумом передбачено виділення загалом близько мільйонівонів млн євро кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Як раніше зазначали у Комітеті з питань фінансів України у жовтні 2023 року зовнішні надходження до держбюджету не були масштабними.

За підсумками жовтня 2023 року доходи державного бюджету України склали 282,7 мільярда гривень.

27 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила рішення Євроради про виділення Україні 50 мільярдів євро в межах програми післявоєнного відновлення.