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Весь Житомир залишився без водопостачання на невідомий період: подробиці

Артем Богомаз
Фото: Facebook | Жителі Житомира залишилися без водопостачання через аварію

За інформацією комунального підприємства, співробітники приступили до ліквідації наслідків аварії, проте терміни виконання робіт невідомі.

Місто Житомир повністю залишилося без води через непередбачувані обставини. Про це повідомили в комунальному підприємстві "Житомирводоканал" 3 листопада.

Зазначається, що сталася аварія приблизно о 15:00. Після цього всі жителі міста були відключені від водопостачання. Пов'язано це зі складною аварією на каналізаційному колекторі.

"Маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу", — йдеться в повідомленні.

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Співробітники комунального підприємства одразу ж розпочали ліквідацію наслідків аварії, але для цього, щоб зберегти цілісність каналізаційної мережі міста, було ухвалено рішення відключити водопостачання в усьому Житомирі.

"Просимо набратися терпіння поки ми ліквідовуємо порив. Обіцяємо робити все можливе, щоб упоратися якнайшвидше", — повідомили в "Житомирводоканалі".

Як швидко місцеве населення знову отримає водопостачання — невідомо.

До слова, раніше повідомлялося про те, що українців очікує підвищення тарифів на світло, газ і воду. У листопаді жодних змін не передбачається, проте вже з перших місяців наступного року тарифи можуть зрости.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що в Києві підрахували, як жителі оплачують комуналку. У "Київтеплоенерго" розповіли, що підтримувати роботу енергокомплексу столиці в умовах воєнного стану вдається завдяки киянам, які продовжують оплачувати рахунки за комунальні послуги, проте борги все ж накопичуються.