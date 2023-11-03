Весь Житомир залишився без водопостачання на невідомий період: подробиці

За інформацією комунального підприємства, співробітники приступили до ліквідації наслідків аварії, проте терміни виконання робіт невідомі.

Місто Житомир повністю залишилося без води через непередбачувані обставини. Про це повідомили в комунальному підприємстві "Житомирводоканал" 3 листопада.

Зазначається, що сталася аварія приблизно о 15:00. Після цього всі жителі міста були відключені від водопостачання. Пов'язано це зі складною аварією на каналізаційному колекторі.

"Маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу", — йдеться в повідомленні.

Співробітники комунального підприємства одразу ж розпочали ліквідацію наслідків аварії, але для цього, щоб зберегти цілісність каналізаційної мережі міста, було ухвалено рішення відключити водопостачання в усьому Житомирі.

"Просимо набратися терпіння поки ми ліквідовуємо порив. Обіцяємо робити все можливе, щоб упоратися якнайшвидше", — повідомили в "Житомирводоканалі".

Як швидко місцеве населення знову отримає водопостачання — невідомо.

До слова, раніше повідомлялося про те, що українців очікує підвищення тарифів на світло, газ і воду. У листопаді жодних змін не передбачається, проте вже з перших місяців наступного року тарифи можуть зрости.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що в Києві підрахували, як жителі оплачують комуналку. У "Київтеплоенерго" розповіли, що підтримувати роботу енергокомплексу столиці в умовах воєнного стану вдається завдяки киянам, які продовжують оплачувати рахунки за комунальні послуги, проте борги все ж накопичуються.