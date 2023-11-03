Вивозив ухильників з України: Дубінському повідомили про нову підозру, — СБУ (фото)

За даними слідства, для реалізації оборудки народний депутат Олександр Дубінський використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" як волонтерів.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань зібрали доказову базу на чинного народного депутата, підозрюваного в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як заявили у виданні "Гордон", ідеться про народного депутата Олександра Дубінського.

"Йому повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон)", — ідеться в повідомленні СБУ.

Також повідомлено про підозру колишньому помічнику цього нардепа, який зараз працює директором громадської організації "Медіаоборона".

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Для реалізації оборудки народний депутат використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" як волонтерів.

Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі "клієнта" за межі України, народний депутат зберігав у свого експопомічника — депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також директора підконтрольної громадської організації.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили:

▪️ флеш-носії та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності;

▪️ печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи "Путь".

Наразі директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Санкція статті передбачає покарання до 7 років в'язниці.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис у межах розслідування справи про незаконне переправлення громадянина через кордон, пов'язаної зі справою нардепа Олександра Дубінського.

Депутат Верховної Ради Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації чиновників і депутатів.

А 9 серпня народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру від генерального прокурора через свій виїзд за кордон. Депутата підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих даних до офіційних документів для подальшого виїзду за кордон нібито для супроводу хворого батька.

Раніше повідомлялося, що 3 серпня в СБУ поінформували, що спільно з ДБР проводять обшуки в одного з народних депутатів. У ЗМІ писали, що йдеться про Дубінського. За даними слідства, парламентарій здійснював поїздку за межі України, нібито для супроводу на лікування за кордоном свого батька. Однак виявилося, що батько депутата виїжджав і повертався самостійно, без фактичного супроводу сина.