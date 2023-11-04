Прославляли РФ: поліція затримала двох одеситок за пропаганду в соцмережах (фото, відео)

За даними слідства, інцидент кваліфіковано як пропаганду війни і розпочато кримінальне провадження. Фігуранткам загрожує до трьох років в'язниці.

Співробітники правоохоронних органів виявили запис стріму молодих жінок із проросійською пропагандою в соціальній мережі Tik-Tok. Про це повідомляє Національна поліція в Одеській області.

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За даними поліції, було зібрано дані про фігуранток справи, їхні анкетні дані та місце проживання.

"В обох громадянок поліцейські вилучили мобільні телефони. За місцем їхнього проживання було проведено обшуки. Наразі з жінками працюють слідчі", — йдеться в повідомленні.

Як повідомили правоохоронці, інцидент кваліфіковано як пропаганду війни і розпочато кримінальне провадження.

За цей злочин передбачено покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Також у повідомленні додали, що під час обшуку за місцем проживання однієї з жінок поліцейські виявили полімерний пакетик із рослинною речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.

Нагадаємо, що Служба безпеки України оголосила підозру понад 200 зрадникам у незаконному отриманні та розповсюдження інформації про Сили оборони нашої країни. Практично ці особи увійшли у змову з окупантами та становлять загрозу безпеці.