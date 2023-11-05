Веселилися в комендантську годину: у Рівному поліція викрила "підпільну вечірку"

Клуб вдало "замаскувався": з вулиці його роботу не помічали, а всередині сиділо понад 10 відпочивальників. Власник закладу під час рейду не був присутній, поліцейські чекають його на бесіду.

У Рівному викрили роботу розважального закладу під час комендантської години. Про це повідомила поліція регіону.

"Відпрацьовуючи отриману оперативну інформацію про функціонування закладу в заборонений час, співробітники Рівненського районного управління поліції припинили підпільну вечірку близько опівночі 5 листопада", — зазначили в поліції.

Робота клубу із зовнішнього боку не була помітна. Після входу до приміщення правоохоронці виявили там понад 10 осіб і персонал. На вимогу поліцейських адміністрація закрила заклад.

За фактами порушень вирішується питання про правову кваліфікацію події. Поліцейські спілкуватимуться з власником закладу, якого не було під час перевірки.

Фокус раніше писав про штрафи за порушення комендантської години, які обговорюють у Верховній Раді. Якщо законопроєкт ухвалять, громадяни за порушення можуть заплатити до 17 тисяч гривень штрафу, а підприємці — до 100 тисяч гривень.

У Києві в ніч на 28 жовтня студенти-першокурсники влаштували гучну вечірку під час комендантської години. Поліцейські приїхали на місце і затримали близько сотні людей.