Гучно відгуляли посвяту: у Києві під час комендантської затримали майже 100 студентів (фото)

Столичні першокурсники орендували цілий поверх будівлі, щоб відсвяткувати початок навчання. У відділок поліції доставили 34 неповнолітніх українців.

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У Шевченківському районі Києва вночі на 28 жовтня затримали майже сотню осіб, які влаштували гучну вечірку під час комендантської години. Деталями у коментарі для "24 Каналу" поділилась начальниця відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у місті Києві Юлія Гірдвіліс.

Вона розповіла, що студенти-першокурсники орендували третій поверх будівлі, щоб організувати там святкування. На місці поліціянти затримали 97 осіб, 34 з них були неповнолітніми.

На організаторів вечірки склали адмінпротоколи за статтями про доведення неповнолітніх до стану сп’яніння та порушення правил дотримання тиші. З батьками порушників, яким ще не виповнилося 18 років, провели профілактичну бесіду.

Окрім того, зі слів Гірдвіліс, поліція склала чотири протоколи за статтею про розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях та 14 постанов за аналогічною статтею.

"Ці матеріали зареєстровані в журналі звернень громадян. Проводиться подальша перевірка і відпрацювання", — підкреслила речниця відомства.

Гірдвіліс зазначила, що вечірка була влаштована з наготи посвяти першокурсників у столичний навчальний заклад. Проте, з її слів, гуляння не вдалися.

Нагадаємо, 28 жовтня у Києві спостерігались сильні пориви ураганного вітру. Внаслідок негоди загинули двоє людей, ще троє мешканців столиці отримали травми.

Раніше, 25 жовтня, у Києві сталася аварія. Водій Toyota Avensis не впорався з керуванням, внаслідок чого його машина злетіла з дороги на тротуар та наїхала на пішоходів. Постраждалі в момент ДТП стояли на зупинці громадського транспорту.