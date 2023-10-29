До 100 тисяч грн: порушникам комендантської години хочуть збільшити штрафи

Нардепи пропонують ввести штрафи на суму від 8500 до 17 000 грн для громадян і від 51 000 до 102 000 грн для бізнесу за порушення комендантської години під час дії воєнного стану.

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Порушників комендантської години пропонують штрафувати на суму до 100 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Нардепи хочуть ввести штрафи на суму від 8500 до 17 000 грн для громадян і від 51 000 до 102 000 грн для бізнесу.

"Народними депутатами України зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення й інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану (№10195), напрацьований спільно з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією України" , — повідомили в пресслужбі апарату ВРУ.

Мета законопроєкту — встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години та порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

У документі йдеться, що цивільним порушникам комендантської години загрожує штраф від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для суб'єктів господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану загрожує накладення штрафу на керівника суб'єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, комендантська година в Україні діє з перших днів великої війни. Вона передбачає низку обмежень у нічний час. Наприклад, на вулицях столиці не можна перебувати без спеціальних перепусток із 00:00 до 05:00. А закладам громадського харчування дозволено працювати до 23:00. Однак прямої норми, яка регулює санкції за порушення комендантської години, немає. Хоча нардепи в липні 2022 року пропонували ввести нову статтю 210-2 "Порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану", яка передбачає санкції накладення штрафу до 850 грн.

Юристи пояснювали Фокусу, що, як показує практика, порушників комендантської години намагаються притягнути до відповідальності за двома статтями — 210.1 і 185 КпАП.

Перша передбачає штраф до 3400 грн для громадян, до 5100 грн — для посадових осіб. У разі повторного порушення протягом року штраф збільшиться до 5100 грн для громадян і до 8500 грн — для посадових осіб.

Друга — штраф від 136 до 255 грн або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців із відрахуванням двадцяти відсотків заробітку. Також можуть відправити під арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Зокрема, якщо поліціянти зупиняють людину під час дії комендантської години і вона виявляється військовозобов'язаною, її можуть скерувати до військкомату.

Раніше Кабінету Міністрів запропонували ввести штрафи для ресторанів і клубів за роботу під час комендантської години на суму від 34 до 170 тис. грн. У разі повторного порушення санкції збільшать від 340 до 680 тис. грн.