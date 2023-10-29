До 100 тысяч грн: нарушителям комендантского часа хотят увеличить штрафы

Нардепы предлагают ввести штрафы на сумму от 8500 до 17000 грн для граждан и от 51000 до 102000 грн для бизнеса за нарушения комендантского часа во время действия военного положения.

Related video

Нарушителей комендантского часа предлагают штрафовать на сумму до 100 тысяч гривен. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Нардепы хотят ввести штрафы на сумму от 8500 до 17000 грн для граждан и от 51000 до 102000 грн для бизнеса.

"Народными депутатами Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов об установлении административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения (№10195), наработанный совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины" ,– сообщили в пресс-службе аппарата ВРУ.

Цель законопроекта — установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаски или режима работы во время действия военного положения.

В документе говорится, что гражданским нарушителям комендантского часа грозит штраф от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Для субъектов хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаски или режима работы во время действия военного положения грозит наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от трех до шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, комендантский час в Украине действует с первых дней большой войны. Он подразумевает ряд ограничений в ночное время. Например, на улицах столицы нельзя находится без специальных пропусков с 00:00 до 05:00. А заведениям общепита разрешено работать до 23:00. Однако прямой нормы, которая регулирует санкции за нарушения комендантского часа, нет. Хотя нардепы в июле 2022 года предлагали ввести новую статью 210-2 "Нарушение комендантского времени в условиях действия военного положения", которая предусматривает санкции наложение штрафа до 850 грн.

Юристы объясняли Фокусу, что, как показывает практика, нарушителей комендантского часа пытаются привлечь к ответственности по двум статьям — 210.1 и 185 КоАП.

Первая предусматривает штраф до 3400 грн для граждан, до 5100 грн — для должностных лиц. При повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 5100 грн для граждан и до 8500 грн — для должностных лиц.

Вторая — штраф от 136 до 255 грн или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка. Также могут отправить под арест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, если полицейские останавливают человека во время действия комендантского часа, и он оказывается военнообязанным, его могут направить в военкомат.

Ранее Кабинету министров предложили ввести штрафы для ресторанов и клубов за работу в комендантское время на сумму от 34 до 170 тыс. грн. В случае повторного нарушения санкции увеличат от 340 до 680 тыс. грн.